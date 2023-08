Bushido é vice-campeã da Copa em Leme

A equipe do Judô Bushido, comandada pelo sensei Daniel Garcia, foi vice campeã da 1ª Copa Lemense de Judô, que aconteceu em Leme no último sábado, dia 12. A competição foi organizada pelo sensei Elias Junior Rizziolli junto a Oitava Delegacia Oeste de Judô e o delegado sensei kodansha Sidnei Paris.

A equipe de Vargem contou com 31 judocas e cinco deles dobraram de categoria e, assim, conquistaram 34 medalhas, sendo 17 medalhas de ouro, oito medalhas de prata e nove medalhas de bronze. A equipe somou 118 pontos e, na geral, conquistou o troféu de vice-campeã da Copa Lemense.

Os atletas que conquistaram medalha de ouro foram Maria Eduarda Fermoselli Adão no sub 21 e no sênior, Victoria Fermoselli Leandrini no sub 21 e no sênior, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi no sub 18, Vinicius Lohan Candido Coelho no sub 21, Lavinia Lopes Coelho, Manuela Leal de Barros, Gustavo Fernandes Ferreira, Guilherme Henrique Ferreira Martins, João Pedro Alves da Costa, Kauê Andrade da Silva, Isadora Oliveira Agnoli, Mariana de Freitas Aliende, Livia Nabarro P. Santos, Renan Fernandes Ferreira e Anna Clara da Costa Rabelo.

As medalhas de prata ficaram para Geovana Cristina Urtado no sub 18 e no sub 21, Melissa Asnaldo Romão, Hilton Barbosa A. de Carvalho, Ariane de Freitas Domingues, Maria Luiza da Costa Rabelo, Gabriel Asnaldo Romão e Cecilia de Oliveira Moraes.

Os judocas Beatriz Pessoa de Almeida Menossi do sub 21, Vinicius Lohan Candido Coelho do sênior, João Vitor Ramazotti Junior, Emanuelli Maria Urtado Porfírio, Marina Freitas M. Domingues, Alice Maria da Silva Oliveira, Luiz Miguel A. da Costa, Ana Beatriz A. da Costa e Mariana Martins Andrade conquistaram bronze.

O sensei Daniel falou sobre as vitórias e fez agradecimentos especiais. “Parabéns a toda a equipe, mesmo com um número menor de atletas, conquistamos muitas medalhas. Agradecimentos a toda diretoria Bushido, aos pais e mães que nos acompanham e torcem muito pelos nossos guerreiros, aos senseis Gabriel Casagrande e Ériton Carvalho que trabalharam como árbitros, aos senseis Rafael Casagrande e Duda Fermoselli que me ajudaram com os alunos, aos judocas Fernando Maldonado Menossi e Beatriz Menossi que trabalharam como oficiais técnicos, aos amigos Lukinha Aliende, Aline Guerrero pelo treino de musculação dos alunos do sub 18, ao diretor de esportes Luis Carlos, prefeito Amarildo Duzi Moraes e Prefeitura de Vargem. Arigato gozaimasu”, finalizou.