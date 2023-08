Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria Aparecida Munhoz de Souza, aos 71 anos de idade, no dia 12 de agosto. Viúva de Antônio Emídio; deixou os filhos Emilio, Rosa e netos. Foi sepultada no dia 13 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Inerides Leandrin Gabriel, aos 82 anos de idade, no dia 12 de agosto. Viúva de José Gabriel; deixou os filhos Milca, Uziel, Sirlene, Célia, Ana Paula, Silvana, Luciano e José Henrique; as noras Lúcia, Luana, Micheli, Ana Lídia e Clarice; os genros Antônio, Israel, Usvaldir, João Paulo; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 13 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Augusto Rodrigues da Silva, aos 73 anos de idade, no dia 13 de agosto. Deixou a esposa Edna Fátima; os filhos Adriana, Daniela e Mateus; os genros José, Júlio; a nora Taciana e as netas Maria Eugênia e Cecília. Foi sepultado no dia 14 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Divino Claudino, aos 83 anos de idade, no dia 13 de agosto. Deixou a esposa Jandira Lazarini; os filhos Claudinei, Eliana, Carlos e Sandra; as noras Márcia, Ana Paula, Adriana e Imaculada; os genros Claudinei e Carlos; os netos Josimara, Fabiana, Thais, Luiz Fernando, Carlos Eduardo, Adrian Renan, Marcos, Camila, Rafael, Isabela, Rafaela, Kellyn, Tainara, Erik, Sandy, Sidney, Ruan, Juninho, Nilton, João Carlos, Leidiane e Leriane; e os bisnetos João Vítor, Valentina, Vitória, Henrico, Mônica, Antony, Ana Júlia, Milena, Tayrone, Ludmila, Lorenzo, Raissa, Fernando e Mateus. Foi sepultado no dia 14 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Nelson Alves da Rosa, aos 82 anos de idade, no dia 13 de agosto. Deixou a esposa Terezinha Fátima Alves da Rosa; os filhos Flávio, Felipe, Nélson Júnior; noras e netos. Foi sepultado no dia 13 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paulo Roberto Malagutti, aos 66 anos de idade, no dia 14 de agosto. Deixou a esposa Maria do Carmo; o filho Antônio e a nora Verônica. Foi sepultado no dia 14 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Orlando Sandrini Reinaldo, aos 91 anos de idade, no dia 14 de agosto. Viúvo de Izaurina Sagiorato Sandrini; deixou os filhos João Aparecido, Neila e Alessandra; a nora Gislaine; o genro Romeu; os netos Renan, Cintia, Tatiane, Rita de Cássia e João Otávio e a bisneta Vitória. Foi sepultado no dia 15 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedito Zweet, aos 75 anos de idade, no dia 14 de agosto. Deixou a esposa Alda Aparecida de Moraes Zweet; os filhos Raquel, Silvia, Andrea, Paulo, Moisés e José Maria; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 15 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Baldin Agnelli, aos 77 anos de idade, no dia 16 de agosto. Deixou a esposa Beatriz de Fátima Leal; os filhos Solange, Carmen, Luiz Carlos, Ana Lúcia e Marcos; os genros Edson e Moacir; as noras Roberta e Amanda; os netos Willian, Júnior, Robson, Carolina, Gabriel e Rafaela; os bisnetos Benjamin, Ravi e Bernardo; a irmã Matilde e sobrinhos. Foi sepultado no dia 16 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Tânia Mara Silva, aos 69 anos de idade, no dia 17 de agosto. Deixou os filhos Alex e Cristiane; o genro Gil; os netos Douglas, Danyel, Stefany e Danylo e os irmãos Marcos, Benedito, Benicio e Benito. Foi sepultada no dia 17 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Anna Leite Nogueira Grilo, aos 83 anos de idade, no dia 31 de julho. Deixou os filhos Valter, Carlos, Vera, Wagner, Cláudia, Cláudio e Rogério. Foi sepultada no dia 31 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Laurindo de Freitas, aos 85 anos de idade, no dia 4 de agosto. Deixou o filho Mauro. Foi sepultado no dia 5 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Juracy Luiz de Souza, aos 85 anos de idade, no dia 5 de agosto. Deixou a esposa Deise; os filhos Alfredo, Cláudio, Álvaro, Jéssica, Giovani e Ângelo. Foi sepultado no dia 6 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aparecida Carolina Teixeira, aos 72 anos de idade, no dia 7 de agosto. Deixou o marido Pedro Teixeira; os filhos Andréia e Pedro Júnior. Foi sepultada no dia 7 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carlos Roberto Boscolo, aos 67 anos de idade, no dia 7 de agosto. Deixou a esposa Ângela; as filhas Karen, Ana Laura e Juliana e o neto Benício. Foi sepultado no dia 8 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Alzira Oliveira de Jesus, aos 69 anos de idade, no dia 8 de agosto. Deixou o marido Luiz Fernando; os filhos Lucimara, Marcos e Daiana. Foi sepultada no dia 9 agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônia Martins, aos 99 anos de idade, no dia 9 de agosto. Deixou os filhos Marta, Inês, Lourdes, Rosa e Cláudio. Foi sepultada no dia 9 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aparecida Judith Barzon Sabaini, aos 86 anos de idade, no dia 9 de agosto. Deixou os filhos Matias, Mairse e Márcia. Foi sepultada no dia 10 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Natalina Aparecida da Silva, aos 78 anos de idade, no dia 16 de agosto. Deixou os irmãos Ataíde, Sueli e Baltazar. Foi sepultada no dia 16 de agosto, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Francisco de Assis Serezino, aos 41 anos de idade, no dia 17 de agosto. Deixou a mãe Fátima Aparecida Melo Serezino; a esposa Claudete; os filhos Jonathan e Emanuel. Foi sepultado no dia 17 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Boa Vista.

