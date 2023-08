Jita Kyoei fica em 3º em Copa

Atletas da equipe vargengrandense de judô Jita Kyoei estiveram no último sábado, dia 12, em Leme, onde disputaram a 1ª Copa Lemense de Judô, torneio realizado pela Federação Paulista de Judô, em parceria com a 8ª Delegacia Oeste e com o município de Leme.

Segundo o sensei Marco Antônio Lodi, responsável pela equipe, 37 judocas vargengrandenses disputaram medalhas em suas categorias no evento. “O resultado foi muito bom, tendo a equipe Jita Kyoei conquistado o terceiro lugar na classificação geral entre todas as equipes”, afirmou o sensei.

“Mais uma vez conseguimos transitar nas primeiras colocações de um evento forte como este. Isso se deve ao trabalho consistente que realizamos dentro de nosso projeto social”, comentou o sensei Marco Lodi.

“Agradecimentos ao prefeito Amarildo Duzi Moraes, Fabiana Bonini, da Escola Alexandre Fleming, ao Serginho da Farmácia e a todos os parceiros e colaboradores do judô Jita Kyoei/Alexandre Fleming”, agradeceu.