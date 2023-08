Jovem talento de Vargem joga na Liga Paulista de Futsal

O promissor atleta de futsal, Mateus Campos Moreira, de apenas 15 anos, natural de Vargem Grande do Sul, foi agraciado com uma oportunidade de ouro: ele foi selecionado para participar da prestigiada Liga Paulista de Futsal pelo clube Juventus de Jundiaí. O jovem talento, que iniciou sua jornada no futsal aos 7 anos em Vargem, está pronto para enfrentar este novo desafio em sua carreira esportiva.

Mateus estuda no 1º colégio da Escola Estadual Alexandre Fleming. Ele é filho de Douglas de Melo Moreira e Ana Paula Campos Moreira. O atleta é irmão de Yasmin Campos Moreira.

A ascensão de Mateus ao cenário do futsal de alto nível foi auxiliada por sua dedicação e paixão pelo esporte, aliadas a uma base de habilidades sólidas que ele desenvolveu ao longo dos anos.

Sua jornada começou a ganhar ainda mais força ao competir pela Associação Futuro Atleta (AFA), uma instituição fundada pelo professor Felipe Carossi, que oferece treinos de futsal gratuitos para crianças e adolescentes.

De acordo com a família de Mateus, o apoio e orientação fornecidos pelo professor Carossi foram fatores cruciais para o resultado positivo de sua avaliação no clube Juventus de Jundiaí.

“Estamos incrivelmente orgulhosos do progresso que Mateus fez até agora. Sua dedicação e amor pelo esporte sempre foram evidentes, e o apoio da Associação Futuro Atleta foi um elemento fundamental em sua jornada”, disse a irmã Yasmin.

A família do jovem atleta está otimista sobre o futuro promissor que se desenha à frente. Eles acreditam que Mateus não apenas representará com destaque o clube Juventus de Jundiaí, mas também levará o nome de Vargem Grande do Sul.

Parceria

À Gazeta de Vargem Grande, os familiares informaram que estão abertos a parcerias com empresas interessadas em apoiar sua jornada no futsal, principalmente transporte para treinos e jogos. Para mais informações sobre oportunidades de patrocínio, entre em contato pelo telefone (19) 99961-0323.

A família do atleta pontuou que o futuro parece brilhante para este jovem talento e todos estão ansiosos para testemunhar suas conquistas contínuas no mundo do futsal.

Fotos: Arquivo Pessoal