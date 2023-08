Aluno do Achiles vence concurso e terá obra exposta na China

O estudante vargengrandense Liniker Gabriel Serafim Pereira, de 15 anos, ficou em primeiro lugar na categoria ensino fundamental e foi premiado em um concurso sobre Brasil e China na última semana. Na terça-feira, dia 15, o aluno do 9º ano A da Escola Estadual Prof. Achiles Rodrigues esteve na Assembleia do Estado de São Paulo e recebeu um certificado. Seu desenho será exposto na China.

O estudante é filho de Keila Aparecida Serafim e João São José dos Santos. Ele tem três irmãos, Enzo Daniel Serafim dos Santos, João Lucas Barbosa e Leonardo Vinícius Barbosa.

O concurso “Da Imigração aos Dias Atuais: Intercâmbio e Integração Cultural China-Brasil” foi realizado nas escolas da rede estadual dos ensinos Fundamental e Médio, uma realização da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) em parceria com o Consulado-Geral da China em São Paulo.

O concurso comemorou o Dia da Imigração Chinesa no Brasil. Essa é a 4ª edição do concurso, que visa disseminar a cultura chinesa no Brasil. O número de escolas inscritas em 2023 foi mais que o dobro do ano passado e, ao todo, foram inscritos 601 desenhos.

Após a avaliação de uma comissão, os vencedores foram anunciados em uma sessão especial no Auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Além de ser exposto na China, o painel com o desenho de Liniker está exposto no Hall Monumental da Alesp. A mostra pode ser visitada por todos os interessados de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Liniker foi orientado pela professora Samira Aparecida Hurzi Ribeiro e, na premiação, foi acompanhado por sua mãe, pela professora Samira e pela Dirigente Regional Silvia Dalbon.

A obra

Sua obra foi intitulada ‘Cada lado uma cultura’ e a técnica utilizada foi lápis de cor com contorno de caneta esferográfica. Segundo o conceito do desenho, que foi apresentado, a obra representa a China e o Brasil com suas culturas. À direita, há a China com sua arquitetura, a gastronomia com seu prato famoso no Brasil Yakissoba, nos aspectos sociais há o dragão, remetendo à festa Dragon Boat Festival, realizado em junho.

O panda, que está na árvore com a bandeira do Estado de São Paulo, significa paz e resolução harmoniosa de conflitos. “No aspecto histórico tem sua majestosa muralha que liga ao Brasil e ao Rio de Janeiro, local onde os primeiros imigrantes chineses chegaram. O Rio está representado pelo Bondinho, Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Ao lado esquerdo, há o Brasil com representação de várias partes do país, como a festa do mês de junho no Brasil que é a Festa Junina, sendo a maior em Campina Grande”, disse.

Os animais tucano e mico-leão-dourado e o cacho de guaraná representam a diversificada fauna e flora de todo país. “A bola de futebol representa uma ligação entre jogadores dos dois países. Na muralha tem o desenho de patinhas de coelho, pois esse ano os chineses comemoram o ano do coelho, cada lado com uma cultura unindo os países”, completou.

Outro concurso

Recentemente, o aluno havia representado a Diretoria de Ensino da Região de São João da Boa Vista no Concurso de Desenho Toyama 2022, com o tema: “Mottainai e o princípio dos 3Rs (redução, reutilização e reciclagem de materiais)”. O concurso foi promovido pela SEDUC-SP/Brasil e pelo Governo da Província de Toyama/Japão.

Liniker foi vencedor com a obra “Pequenos gestos, grandes diferenças”, que será exposta no Festival de Arte e Cultura da Província de Toyama, no Japão, e no Festival de Artes Cênicas Infantil de Toyama.

O artista

À Gazeta de Vargem Grande, Liniker contou que foi um choque receber a notícia que havia vencido. “Quando cheguei lá, minha ficha ainda não tinha caído, eu ainda não acreditava que estava entre os finalistas. E quando falaram meu nome no 1° lugar, me senti super feliz em saber que aquelas pessoas escolheram o meu desenho, foi incrível”, disse.

O estudante contou que imaginou que chegaria entre os finalistas, mas tinha uma certa dúvida se venceria. “Mas eu consegui, foi incrível. Tantas pessoas vendo o meu desenho, me parando para me parabenizar, foi muito legal. Me entrevistaram, fizeram perguntas e isso me deixou muito feliz”, falou.

Liniker contou que está muito feliz por ter ganhado esse concurso da China logo após de vencer o do Japão. “É uma surpresa pra mim. Esse ano foi o mais louco de toda a minha vida, em oito meses consegui vencer três concursos e até viajar para São Paulo. E é claro ter essa conexão internacional, é mágico. Muito bom ver que o meu desenho está chegando a outros países”, ressaltou.

O jovem agradeceu a todos da escola Achiles pelo apoio e carinho, especialmente a professora Samira Hurzi que estava do seu lado e que sempre o ajudou, acreditou, orientou e estudou com ele. “Muito obrigado, professora Samira! Agradeço também a minha família, minha mãe, meu pai e meus irmãos, que sempre me apoiaram, me incentivaram a continuar, e que sempre me disseram pra ir além. Graças a essas pessoas e, principalmente, a minha persistência e o meu esforço, consegui chegar onde eu estou agora”, finalizou.

Orgulho

À Gazeta de Vargem Grande, a diretora da Escola Achiles Rodrigues, Francine Helena de Godoy, falou sobre a importância de ter alunos em lugar de destaque, levando o nome da escola não só pelo estado e Brasil, mas também pelo mundo. “É um orgulho ver nossos alunos criando asas e alçando voo. Isso traz a certeza de que estamos no caminho certo para educar as mentes jovens da nossa escola”, pontuou.

A diretora ressaltou que é primordial incentivar esses talentos. “Temos uma equipe gestora, supervisora, professores e funcionários totalmente preparados para auxiliar e incentivar o crescimento de cada estudante, não apenas profissionalmente, mas também no âmbito pessoal. Nós plantamos a sementinha e incentivamos nossos estudantes a transformarem seus hobbies em muito mais do que isso. Sabemos que, assim, há possibilidade de que no futuro essa paixão se transforme em profissão, uma vez que o aluno sente seu trabalho sendo valorizado. Tenho orgulho em dizer todos os dias que somos a #FAMILIAACHILES”, completou.

A professora Samira, que orientou o estudante, também comentou sobre a premiação do estudante. “Que alegria podermos colocar mais um troféu para a conta. A cerimônia foi muito emocionante, eu orientei o Liniker com tanta dedicação e ele foi o ganhador do 1º lugar do ensino fundamental anos finais”, disse.

Ela agradeceu toda a equipe da escola em nome da diretora Francine Helena de Godoy. “Agradecer a Deus por tudo e pelas pessoas que torceram por nós. Amo o que faço e saber que faço parte de uma equipe que está do lado do professor faz toda a diferença”, completou.