Câmara Municipal aprovou honrarias

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul aprovou por unanimidade Decretos Legislativos nas sessões do dia 1º e do dia 15 de agosto, com a indicação de homenageados para as três honrarias conferidas pela Câmara a pessoas de destaque da cidade.

Vinicius Périco Mascarin receberá o Título de Cidadão Vargengrandense. A proposta que concede a honraria é de autoria do vereador e presidente da Câmara Guilherme Contini Nicolau (MDB).

O Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, por projeto de autoria do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), será concedido a Izabel Cristina Vieira de Oliveira e Aparecida Rita Vieira de Oliveira, na área profissional liberal.

Com proposta do vereador Paulinho, Valdemir de Paula Pereira e Maria Cristina Amadeu Pereira, do Restaurante Sabor No Prato, também receberão Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, na área do comércio.

Aline Eugenio Sportello e Rodrigo Cândido Sportello, do Restaurante Casa da Pizza, irão receber a Medalha de Mérito Fundador José Garcia Leal.

De autoria do vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB), Valdessi Nicolau receberá o Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, na área do comércio.

A Casa de Leis irá conceder a Maria Angélica Aliende o Título de Cidadã Vargengrandense, numa iniciativa do vereador Paulinho. Manoel Sanches de Almeida também receberá o Título de Cidadão Vargegrandense, por indicação de Paulinho.

O Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence será entregue à Maria Aparecida Cancelier Ranzani, na área do esporte, uma autoria do vereador Itaroti.

A Família Marini, em nome de Sonia Maria Marini Wietky e Marcio Wietky, Ana Maria Aparecida Marini da Silva e Gilmar Ferreira da Silva, Rafael Marini e Hellen Ferrari Marini, Ana Lúcia Marini e João Pedro Marini, será honrada com a Medalha de Mérito Fundador José Garcia Leal, uma indicação de Paulinho.

A Câmara Municipal concederá a José Geraldo Longuini a Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal, após indicação do vereador Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos).

A honraria do Título de Cidadão Vargengrandense será entregue a Leonardo Meizikas, uma autoria do vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB).

A marcar

As honrarias serão entregues em data a ser marcada pelo presidente da Câmara Municipal, Guilherme. Contudo, durante a sessão, o presidente já ressaltou que a prioridade inicial é entregar as honrarias que foram aprovadas em 2022, na presidência do vereador Paulinho.

Guilherme ainda pontuou que, embora essas honrarias tenham sido apresentadas e votadas, os vereadores ainda podem enviar novas honrarias todas as sessões.

As honrarias

O Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, premia os cidadãos ou cidadãs vargengrandenses, que tenham contribuído de forma relevante à comunidade, em diferentes campos de atividades.

A Medalha do Fundador José Garcia Leal, premia o cidadão ou cidadã vargengrandense ou não, que tenha prestado relevante serviço ao município, ao Estado, ao País ou à Humanidade.

O Título de Cidadão, compara o homenageado a uma pessoa nascida no município e que se distingue no cenário social, cultural, administrativo, econômico, religioso ou qualquer outra atividade que realizou no engrandecimento da comunidade de Vargem Grande do Sul.