GCM irá intensificar patrulhamento nos cemitérios

O caso noticiado pela Gazeta de Vargem Grande sobre o túmulo profanado na última semana repercutiu não só nas redes sociais como também pela cidade. Na ocasião, o jornal havia sido procurado pelo senhor Joel Ramos, 83 anos, que informou que pessoas estavam defecando no túmulo de sua esposa, dona Julieta Cândido Ramos no Cemitério da Saudade.

Muitas pessoas se mostraram revoltadas com a situação pela qual o senhor precisou passar. Na quarta-feira, dia 9, ele havia encontrado o túmulo todo sujo com excrementos humanos e o limpou para que os filhos pudessem visitar a mãe no domingo, quando viriam à cidade para comemorar o Dia dos Pais. Contudo, na quinta-feira, dia 10, o senhor retornou ao local e encontrou o espaço novamente profanado por vândalos.

Em reportagem do jornal impresso do último sábado, dia 12, o jornal publicou a resposta da Prefeitura Municipal sobre o caso. A Prefeitura Municipal lamentou o fato ocorrido e a ação de vândalos no local. “O responsável pelo cemitério solicitou aos funcionários para que fiquem atentos e caso percebam a ação de vândalos no local para acionar a Guarda Civil Municipal”, disse.

Segundo o informado pela prefeitura, a GCM realiza rondas em todos os patrimônios públicos inclusive nos cemitérios. “No entanto, a prestação de serviços da guarda para população é de grande importância não sendo possível estar no local o tempo todo. A Guarda Municipal também está realizando alguns ajustes nas câmeras e irá intensificar a ronda no local”, afirmou.

Nesta semana, a Gazeta de Vargem Grande procurou o vereador Hélio Magalhães Pereira (União Brasil), presidente da Comissão de Segurança e Meio Ambiente, para saber sobre o caso.

Ao jornal, Magalhães ressaltou que o problema que está acontecendo ali não é nem questão de segurança pública e sim cidadania. Ele informou que fez contato com a Guarda Civil Municipal e com a Polícia Militar para que um patrulhamento mais intensivo seja realizado no local. “E vou cobrar que seja intensificado. Precisa dar uma atenção lá nesse sentido, porque é complicado, tem um pessoal que faz uso de bebida alcóolica ali e eles são os maiores causadores dos problemas que estão ocorrendo, como defecar nos túmulos”, disse.

O vereador pontuou que a assistente social já esteve no local algumas vezes e que foi feito contato com essas pessoas, pedindo para que não fizessem suas necessidades nos túmulos. “É vexatório, é complicado e é lamentável ter um ente querido enterrado ali e, quando chegar para visitar, se deparar com essa situação”, comentou.

O presidente da Comissão de Segurança ainda ressaltou que fará contato com a Vigilância Sanitária e com a assistente social para que tente orientar esse pessoal novamente. “Não podem fazer esse tipo de situação no cemitério. É lamentável”, falou.

Magalhães relembrou que já foi votado em plenário e aprovado através de emendas que será implantado sistema de videomonitoramento em toda cidade, principalmente nos dois cemitérios para minimizar esse tipo de vandalismo que vem ocorrendo. Ele informou que a GCM será responsável por monitorar. “Então vamos cobrar que seja implantado o sistema de câmera o mais breve possível. Em breve o sistema de videomonitoramento deve ser implantado, a fim de minimizar esses casos que estão acontecendo, identificar essas pessoas, orientar da melhor forma possível e se for o caso até fazer representação contra a pessoa. Não podemos aceitar essa situação, é questão de cidadania”, afirmou.

Muralha digital

Em setembro de 2022, o então secretário de Governo do Estado de São Paulo, Marco Penido, compareceu à inauguração da Escola Creche Dona Evangeline Ciacco de Oliveira. Após a solenidade, ele falou rapidamente à Gazeta de Vargem Grande sobre os investimentos do governo em Segurança Pública, uma das preocupações da população.

Entre os projetos em segurança pública direcionados a Vargem Grande do Sul pelo Governo do Estado, está o sistema “Muralha Digital”, que prevê a instalação de um circuito de câmeras de segurança em pontos estratégicos do município. Um investimento de cerca de R$ 700 mil. O sistema permite, entre outras ações, a identificação de veículos furtados e roubados e situações suspeitas, possibilitando agilidade nas ações e aumentando a sensação de segurança.

Após o caso divulgado pela Gazeta de Vargem Grande sobre o cemitério, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicou nesta terça-feira, dia 15, uma postagem falando sobre o sistema Muralha Digital, de câmeras inteligentes.

Ele informou que estão sendo instalados em diversos pontos da cidade, especialmente nas entradas e saídas, câmeras para vigilância e monitoramento em tempo real. “As câmeras possuem sistemas interligados que identificam no ato, por exemplo, veículos roubados cujo proprietário tenha feito o Boletim de Ocorrência e os dados estejam lançados no sistema”, disse.

“O monitoramento em tempo real de todos os veículos e pessoas que adentrem o município será feito pela Guarda Municipal. A Prefeitura Municipal está investindo quase R$ 800 mil na compra e implantação desse sistema de monitoramento, com a instalação de um total de 126 câmeras. Nada resiste ao trabalho”, completou.

Emenda impositiva

Em novembro de 2021, o vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) destinou R$ 20 mil ao Departamento de Serviços Urbanos e Rurais para a aquisição de câmeras de vigilância para o Cemitério da Saudade. O objetivo é aumentar a segurança diante dos casos de furtos e depredações de túmulos. Já Célio Santa Maria (PSB) destinou o mesmo valor para a aquisição de câmeras para a segurança do Cemitério Parque das Acácias.