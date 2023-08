Governador fará reunião sobre asfalto da vicinal da Lagoa Branca

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve em Aguaí e em Mogi Guaçu para entregar obras no último sábado, dia 12. Conforme o divulgado pela Gazeta de Vargem Grande, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) aproveitou a ocasião para fazer algumas reivindicações, como o asfaltamento da vicinal que liga Vargem Grande do Sul a Lagoa Branca e a duplicação da SP-344, que liga o município a São João da Boa Vista, local onde tem acontecido vários acidentes trágicos nos últimos tempos. O vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), acompanhou o prefeito.

A pavimentação da vicinal da Lagoa Branca foi anunciada em junho do ano passado pelo então governador Rodrigo Garcia (PSDB) e, até o momento, a ordem de serviço para a obra ainda não foi emitida pelo governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas.

Na última semana, a Prefeitura Municipal havia informado que o projeto, feito pela prefeitura, foi aprovado pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER), a licitação já foi realizada pelo DER e concluída. Assim, já há empresa vencedora da licitação para realizar a pavimentação. Trata-se, de acordo com o informado, do Edital DER nº 193/2022-CO – Fase 09 – Lote 134 – Programa Pro Vicinais, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo.

Nesta semana, após o encontro com o governador, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal informou à Gazeta de Vargem Grande que o assunto foi marcado para ser tratado em reunião no dia 30 deste mês em São Paulo.

Muito positivo

Ao jornal, o vereador Canarinho informou que o encontro foi muito positivo. “Estivemos em Aguaí primeiro e depois acompanhamos o governador até Mogi Guaçu. Sobre a estrada da Lagoa, nós falamos com o governador e imediatamente ele já passou a gente para o superintendente do DER, o coronel Sérgio Codelo. Ele disse que se o projeto tiver tudo ok, a possibilidade de assinar é bem grande. E nós temos certeza que o projeto está bem feito”, disse.

Canarinho explicou que sobre a duplicação da SP-344, eles citaram sobre os acidentes e a importância da obra e que o governador afirmou que retomará esse assunto com o departamento dele. Segundo o vereador, outros assuntos pertinentes à cidade foram tratados.

A visita

Em Aguaí, quatro obras foram inauguradas, entre elas o Corpo de Bombeiros. Em Mogi Guaçu, foi inaugurada a rodovia que liga a cidade à Itapira.

Além do governador Tarcísio e do superintendente do DER, coronel Sérgio, estiveram presentes diversos secretários estaduais e deputados estaduais e federais. Representando a região, havia o deputado estadual Barros Munhoz (PSDB).

De Vargem Grande do Sul, também participaram das inaugurações Eduardo Taú, presidente do Partido Liberal da cidade, o membro do partido Gustavo Bueno e Daniel Matosinhos, que faz parte do grupo político.

Ao jornal, Gustavo Bueno, que é presidente do Grupo Mão Amiga, informou que durante o evento teve a oportunidade de conversar com o Secretário de Desenvolvimento Social, que é responsável pelas diretrizes e normas que regem todas as associações e entidades do Estado de São Paulo, além de ser o gestor das emendas parlamentares para as entidades. Na ocasião, Gustavo falou sobre a entidade e o trabalho que ela realiza.