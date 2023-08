Alunos do curso de Assistente de RH receberam certificado

A cerimônia de entrega de certificados do curso de Assistente de RH aconteceu na última sexta-feira, dia 11. O curso teve uma carga horária de 160 horas e foi realizado em parceria entre a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul através do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho e o Senac de São João da Boa Vista.

Segundo a Prefeitura Municipal, os alunos foram capacitados para auxiliar nos processos de recrutamento, seleção e integração, na elaboração de planos de cargos e salários e em ações de qualidade e segurança no trabalho.

A assessora do Departamento do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho Katia Regina Santiago Pereira, parabenizou a todos e enfatizou a importância de mão de obra qualificada para o desenvolvimento do município.

O gerente geral do Senac de São João da Boa Vista, Marcelo Soldão, também compareceu na solenidade e parabenizou a todos os presentes e seus familiares. Ele ressaltou a importância que se tem no mercado de trabalho profissionais que estão sempre buscando se manter informados e atualizados em sua área de atuação.

Também estiveram presentes a coordenadora de cursos do Senac Danielle Brandão, a assistente de coordenação Alexandra Majiwiki e a educadora Paula Jéssica Luis Gabricio.

Fotos: Prefeitura Municipal