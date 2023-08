Encontro Diocesano é neste final de semana

O 6º Encontro Diocesano do Terço das Mulheres é no domingo da próxima semana, dia 27, das 12h45 às 17h. O encontro acontecerá na Paróquia Imaculada Conceição, em São João da Boa Vista.

Segundo a programação do evento, às 12h45 será a acolhida das mulheres do terço e às 13h20 a acolhida da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida.

Em seguida, às 13h40, padre Richard Strazza da Silva realizará a reflexão com o tema ‘A Ti Virgem Santíssima, consagro hoje e sempre os meus filhos’. O lema da reflexão é ‘Mães que rezam e partilham’.

O lanche será às 14h20 e o Santo Terço às 15h10. A Santa Missa será às 16h e, após, às 17h, será o sorteio da imagem peregrina.

Fotos: Arquivo pessoal