Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Cyro Monteiro

Nascimento: 28/05/1913 – Rio de Janeiro – RJ

Morte: 13/07/1973 – Rio de Janeiro – RJ

Atividade: Cantor

Cyro Monteiro, filho do capitão Monteiro, um dentista e funcionário público.

Cyro Monteiro foi talvez o mais típico dos cariocas.

Nasceu em 28 de maio de 1913, no bairro do Rocha, do qual ele tinha muito orgulho e se proclamava símbolo, o destino só poderia desenhar-se lhe a música como futuro.

Sobrinho do pianista Nonô, um dos mais famosos do Rio de Janeiro, à época acompanhado de Silvio Caldas, ele ensaiava na casa da família Monteiro. Cyro cresceu em ambiente musical (que no fundo geraria seus sobrinhos Cauby, Andiara, Araken e Moacir Peixoto, cantores e instrumentistas) ouvindo e aprendendo.

Foi o próprio Silvio Caldas que o lançou, pois em 1933, quando a dupla que fazia com Luiz Barbosa (o cantor do chapéu de palha) se desfez, ele chamou Cyro para substitui-lo.

Apesar do sucesso, cada um acabou para seu lado, e no ano seguinte Cyro estava no programa das Donas de Casa, da rádio Mayrink Veiga, já batucando sua caixinha de fósforo, criando a marca registrada que o acompanharia por toda a carreira.

Como de hábito naquele momento cantava em todas as emissoras, ao lado dos grandes cartazes. Até ter seu próprio grande sucesso, que veio do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, com o samba “Se acaso você chegasse”, em 1937, que ele gravaria na Victor em 1938.

Figura humana de raras qualidades, Cyro é até hoje (faleceu em 13 de julho de 1973) exaltado por todos quanto o conheceram. Sua simpatia, bondade e bom caráter proverbiais abriam-lhe todas as portas durante a longa carreira, que nem uma enfermidade pulmonar conseguiu interromper.

Foi se recuperando, com voz pequena, mas conservando a bossa e divisão e o vibrato, suas características marcantes. Cyro Monteiro foi senhor de uma das mais bonitas carreiras da música popular brasileira.

Fonte: Arley Pereira – A História da Música Brasileira Por Seus Autores e Intérpretes – SESC/TV Cultura

Aonde estiveres, obrigado

Salve!! Cyro Monteiro!

Raul Rodrigues Baía Filho