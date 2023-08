Desatualização

Se o cidadão que abre o site da Câmara Municipal em busca de informações, abrir a aba das Comissões Permanentes da Câmara Municipal, irá se deparar com informações desatualizadas. No site, os membros da Comissão de Justiça e Redação, da Comissão de Finanças e Orçamento, da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades e da Comissão de Segurança e Meio Ambiente não estão corretos. A eleição para o biênio 2023 e 2024 aconteceu em janeiro deste ano.

Os presidentes

A eleição para o biênio 2023 e 2024 das Comissões Permanentes aconteceu em janeiro deste ano. A Comissão de Justiça e Redação conta com a presidência do vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), a Comissão de Finanças e Orçamento é presidida por Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social é presidida por Maicon do Carmo Canato (Republicanos), a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades tem Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) como presidente e a Comissão de Segurança e Meio Ambiente conta com a presidência do vereador Hélio Magalhães Pereira (União Brasil). Todas as Comissões contam com vice-presidente, secretário e suplente.

Resposta ao jornal

Na edição da Gazeta de Vargem Grande do último sábado, dia 12, o jornal circulou uma matéria sobre moradores do Jardim Santa Luzia que se queixavam de terrenos com sujeira e mato alto na Rua Mato Grosso do Sul. Nesta semana, a Prefeitura Municipal informou que o fiscal do Setor de Fiscalização do Departamento de Obras da Prefeitura foi até a Rua Mato Grosso do Sul e os terrenos que estavam com mato alto foram notificados. Conforme o informado, os proprietários tem o prazo de 15 dias para realizar a limpeza e, caso isso não aconteça, será aplicado multa. A prefeitura explicou que todas as denúncias são averiguadas e, posteriormente, são emitidas às notificações. Após o prazo, se a limpeza não foi realizada, é aplicada multa. As denúncias podem ser feitas através do telefone 3641-9000, no setor de Fiscalização de Obras ou por e-mail, pelo endereço fiscaliza@vgsul.sp.gov.br.