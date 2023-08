Aves avaliadas em mais de R$ 30 mil foram recuperadas

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul recuperou, nesta quarta-feira, dia 23, pássaros que haviam sido furtados no dia 12 de junho deste ano. Foram furtados uma gaiola e quatro pássaros. Conforme informado pela vítima, tratava-se de dois pássaros trinca ferro-verdadeiro e um pássaro tico-tico, todos devidamente registrados com as respectivas anilhas e autorizações para criação, além de um canário do reino, o qual por tratar-se de pássaro exótico, não necessita estar registrado através de anilhas.

Cada pássaro trinca-ferro está avaliado em mais de R$ 10 mil. Após o registro da ocorrência, os policiais civis iniciaram as investigações visando apurar a autoria do furto e o destino dado aos pássaros e a gaiola subtraídos, inclusive com auxílio da própria vítima.

Na manhã desta quarta-feira, dia 23, a vítima informou que acreditava que seus pássaros poderiam estar na casa na Cohab IV. Disse que foi no local e, da calçada, pôde ouvir o canto dos pássaros e acabou identificando entre eles o canto de um trinca ferro.

Diante da informação, os policiais civis Diego, Roberta e Tiago, bem como o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, foram ao local, sendo recebidos pela moradora, que informou que nove pássaros do seu companheiro estavam em sua casa.

Os policiais entraram na casa e, através das numerações das anilhas, foi possível identificar que um tico-tico e dois trinca ferros eram de propriedade da vítima, conforme constava nas numerações anotadas no boletim de ocorrência sobre o furto dos pássaros.

O rapaz foi localizado e alegou que comprou os três pássaros, além de um canário do reino de um desconhecido, pagando R$ 250,00 por eles, embora soubesse que cada pássaro trinca ferro teria valor de mercado aproximado de R$ 10 mil. Quanto ao canário do reino, disse que já havia vendido por R$ 60,00. Sobre os demais pássaros encontrados em sua residência, todos estavam sem anilhas, com exceção de outro trinca ferro. Porém, sua anilha estava parcialmente adulterada.

Tendo em vista que não tinha permissão, licença ou autorização legal da autoridade competente para criá-los, bem como pelo fato de estar ocultando três pássaros e uma gaiola subtraídos, recebeu voz de prisão. Foi solicitada a presença da Polícia Ambiental, que tomou todas as medidas cabíveis.

Os pássaros subtraídos da vítima foram devolvidos e os demais foram entregues aos policiais ambientais para serem soltos. O rapaz foi recolhido à Cadeia Pública.