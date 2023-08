Descumpriu medidas e foi preso

Durante patrulhamento pela Vila Santana no domingo, dia 20, por volta das 19h30, a Polícia Militar recebeu informações de que havia um rapaz gritando em frente a uma casa de forma descontrolada.

Os policiais foram ao local e abordaram o rapaz e nada de ilícito foi encontrado. O pai do rapaz explicou para a equipe que ele estava gritando e exigindo dinheiro para comprar drogas. Disse ainda que possui medidas protetivas que proíbe aproximação do filho em sua casa.

Foi dada voz de prisão em flagrante por quebra das medidas protetivas. Ele foi apresentado no Plantão Policial de São João, onde ficou preso.