Foragido da prisão desde 2016 foi pego

Um rapaz que estava foragido do sistema prisional desde 2016 foi preso pela Polícia Militar nesta terça, dia 22, por volta das 23h. Durante patrulhamento pela Vila Santa Terezinha, os policiais viram um rapaz em atitude suspeita.

Ao perceber a viatura, ele começou a andar mais rápido e, depois, correu. A equipe ficou no encalço do homem, que atravessou a rodovia SP-344 e foi abordado no cruzamento das ruas São José e Maria Cândida.

Nada de ilícito foi localizado e o rapaz foi identificado. Seus dados pessoais foram pesquisados, constatando que ele estava evadido do sistema prisional desde 2016. Ele foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista e ficou preso.