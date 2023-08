Operação Cavalo de Troia prendeu seis pessoas

As forças de segurança de Vargem compostas por Policiais Civis, Policiais Militares e Guardas Civis Municipais desencadearam a Operação Cavalo de Troia na quinta, dia 24, a fim de cumprir diversos mandados de prisões temporárias e de buscas domiciliares por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil há alguns meses, sendo que através de trabalhos de inteligência foram identificados três pontos de tráfico de drogas no Jardim Santa Marta, próximos à Creche Municipal Alice Giovaneli João e Escola Municipal Antônio Coury. Durante os trabalhos de investigações, foi possível flagrar diversos momentos das vendas das drogas, bem como a identificação de diversos membros da associação criminosa.

No dia 6 de julho três compradores foram flagrados logo após adquirirem as drogas dos traficantes, o que resultou na apreensão de porções de cocaína, maconha e arma de fogo. A partir daí, foi instaurado inquérito policial para apuração das práticas criminosas e a participação de todos os envolvidos, o que culminou com os pedidos de prisões temporárias e buscas domiciliares.

Os locais a serem vistoriados eram bastante vigiados pela associação criminosa através de olheiros, o que exigiu da polícia uma ação estratégica para a chegada nos locais, sendo utilizado veículos descaracterizados. Quando mais de 10 policiais foram nos locais no interior de vans (onde surgiu o nome da operação), foi possível abordar os criminosos.

Durante as buscas foram apreendidas diversas porções de maconha, cocaína, ecstasy, balanças de precisão, munições de arma de fogo, dezenas de aparelhos celulares, importância em dinheiro, mais de 12 mil eppendorfs vazios, os quais seriam utilizados para embalar cocaína. Também foi dado cumprimento a seis mandados de prisão temporária, sendo cinco homens e uma mulher, presos em flagrante por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além da posse irregular de munições para arma de fogo. Todos foram recolhidos na Cadeia Pública. A Operação contou com GCMs, PMs e policiais civis de Vargem, policiais da DISE, de São João e de Divinolândia. As investigações prosseguem.