Roubou a mãe e foi detido

No domingo, dia 20, por volta das 21h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga entre mãe e filho no Jardim Primavera.

No local, a mulher informou que seu filho havia subtraído seu celular com uso de força física e disse que iria a um bar. Os PMs pesquisaram os dados pessoais do rapaz e constataram que existe uma medida cautelar para permanecer no interior da residência aos finais de semana, bem como não frequentar bares e congêneres.

A mãe informou as características do filho e quando a equipe chegou no bar, ele já levantou e tentou sair, mas foi detido.

O homem estava com o celular roubado da mãe, sendo dada voz de prisão em flagrante a ele pelo roubo e pela desobediência e resistência contra as equipes policiais. A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia e o rapaz foi preso. O celular foi devolvido à vítima.