Atleta de Vargem competiu no Campeonato Brasileiro 2023

A atleta Rafaela Efigênia Cardoso Barbosa, titular da Seleção Paulista de Taekwondo, participou do Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2023, que aconteceu de 16 a 20 de agosto em Fortaleza (CE), pela Confederação Brasileira. A vargengrandense representou a cidade e o Estado de São Paulo.

No dia 18, a atleta passou pela pesagem e no sábado, dia 19, estreou no campeonato com a adversária que é o 1º lugar no ranking nacional em sua categoria. Por dois pontos de diferença, a atleta de Pernambuco foi para as quartas de finais. Rafaela ficou em 5º lugar na categoria adulto feminino até 53 kg e somou pontos para o ranking nacional.

Ao jornal, Rafaela falou sobre a competição. “Representar nosso município e o Estado de São Paulo em um evento tão importante como o Campeonato Brasileiro é muito gratificante, ver todo o meu trabalho junto com o meu técnico trazendo resultados mostra que estou no caminho certo. Mas, infelizmente, dessa vez voltei pra casa sem a medalha, mas com muita experiência, o auto rendimento é assim, não dá tempo de lamentar porquê já temos que nos preparar pra próxima competição”, disse.

O treinador Ricardo Ramos, o Rick, também comentou sobre a disputa. “Parabéns em especial a atleta da equipe Hwarangdo que se doou completamente a esse evento e deu seu melhor. Estou muito contente com sua evolução Rafaela Cardoso, só de chegar até no Campeonato Brasileiro já é uma conquista, pois são poucos que tem oportunidade de se classificar como você se classificou. E que venham as próximas competições, e já em outubro temos o Jogos Abertos do Interior”, pontuou.

Rick agradeceu ao mestre Carlos Xavier por sempre ajudar e prestar todo o apoio. “Agradecimento em especial para os patrocinadores e amigos e parceiros que fizeram isso acontecer e a grande parceria da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, em nome do prefeito Amarildo e Luis Carlos, que cedeu o transporte e a viagem para esse grande evento. Se não fosse por esse apoio nossa ida para esse grande evento não seria possível, pois os custos são muito altos”, finalizou.

Foto: Arquivo Pessoal