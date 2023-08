Defesa Civil debelou 80 incêndios este ano

Vargem Grande do Sul está no período de estiagem mais longo do ano, onde a atenção deve ser redobrada quanto a questão dos incêndios. A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal são os responsáveis em atender as ocorrências de incêndios na zona urbana e rural.

À Gazeta de Vargem Grande, o coordenador municipal de proteção e Defesa Civil, Rogério Bocamino, informou que a Defesa Civil de Vargem está preparada para enfrentar esta situação. “A administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) vem fazendo vários investimentos nesta área. Somente neste ano de 2023 recebemos um novo caminhão de combate a incêndio exclusivo para estas ocorrências e uma caminhonete moto bomba adquirida junto a Defesa Civil do Estado, o que permitirá mais agilidade no atendimento combatendo o fogo ainda no seu início. Foi adquirido também otimizadores costais com motores a gasolina e tanque de água além de bombas costais e abafadores”, disse.

Rogério informou que para um melhor atendimento às ocorrências de incêndio, a Defesa Civil criou junto aos produtores, proprietários e moradores de áreas rurais um grupo em rede social chama Unidos pela Vida. “Este grupo permite uma comunicação direto com a Defesa Civil e GCM trazendo agilidade aos atendimentos, além de ser usado para conscientização e segurança de nossa área rural”, explicou.

“É de grande importância o engajamento de toda população para que possamos juntos evitar incêndios que tanto prejudicam o meio ambiente através da morte de animais, árvores e vegetação nativa”, completou.

Ele ressaltou que a fumaça e a fuligem produzidas nos incêndios afetam muito a saúde das pessoas e ainda provocam sérios acidentes no trânsito. “Portanto, é necessário que as pessoas não provoquem incêndios para limpar terrenos, queimar lixo ou renovar pastagens, pois podem perder controle deste fogo e causar sérios danos ao patrimônio, à natureza e à vida humana”, pontuou.

O coordenador da Defesa Civil pediu a colaboração da população. “Pedimos a todos que não joguem na via pública ou rodovias guimbas de cigarros acesas, não descartem vidros nestes locais, pois esta prática pode provocar incêndios. A maior dificuldade enfrentada pela Defesa Civil e pela Guarda Civil Municipal é a falta de conscientização das pessoas. Estamos trabalhando para que possamos diminuir cada vez mais as ocorrências de incêndio. Para isso, contamos com toda população para que juntos possamos alcançar esta realidade”, disse.

Rogério informou que em 2022 foram registrados 125 focos de incêndio em Vargem Grande do Sul e, em 2023, até o momento foram debelados 80 focos.

Para denunciar um foco de incêndio, ele ressaltou que a população pode contar com dois telefones de emergência para acionamento da Defesa Civil e Guarda Civil Municipal, sendo 199 e 153. “A ligação é gratuita. Estamos à disposição sempre de nossa população”, finalizou.

Incêndio próximo à Mina do Zecão assustou moradores

Às 4h da madrugada desta quarta-feira, dia 23, um incêndio tomou conta da área próxima à Mina do Zecão, na SP-344, rodovia que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama. O fogo atingiu parte do loteamento denominado São Paulo, ao lado do Jardim Morumbi, mas não chegou a atingir a mata existente ao redor da Mina do Zecão.

Horas depois do início do incêndio, a Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal conseguiram debelar o fogo. Os moradores do Jardim Morumbi e bairros próximos, como o Jardim Novo São Paulo, sofreram os impactos do incêndio de forma direta. A fuligem da queimada caiu por toda a cidade.

A moradora do Jardim São Paulo, Giovana Thezolin, passou por momentos aflitos durante o incêndio. Ao jornal, a moradora que teve a casa engolida pela fumaça, falou sobre o incêndio. “Parecia um pesadelo, um filme de terror. Foi horrível! Acordamos de madrugada e o fogo parecia que ia invadir. Muito triste ver as árvores queimando, os animais fugindo. Ligamos para os bombeiros, polícia e, finalmente, a Guarda Civil Municipal nos atendeu prontamente. Mas isso não pode acontecer”, disse.

Fotos: GCM / Arquivo Pessoal