Espaço Beach oferece aula experimental gratuita

O Espaço Beach, de Vargem Grande do Sul, lançou uma campanha por tempo limitado para oferecer aula experimental gratuita de beach tennis. O local é uma academia voltada para a prática do esporte. Para participar, os interessados devem enviar uma mensagem no WhatsApp (19) 99858-5658 e agendar o seu horário. Segundo o informado, a aula terá duração de 40 minutos, podendo ser realizada sozinha ou em dupla.

O Espaço Beach, localizado na Rua Benedito Ângelo Ranzani, nº 631, no Jardim Estância das Flores, foi inaugurado em outubro de 2021. O local é um ambiente familiar, com área de lanchonete, área de lazer infantil e vestiários com chuveiros.

Fernando Proite, proprietário do Espaço Beach, contou que a academia conta, hoje, com 160 alunos. “Vários participam em torneios da Liga do Interior a qual fazemos parte, jogando em toda região e sempre ganhando troféus entre os três primeiros colocados, estamos com uma equipe muito boa de jogadores”, disse.

“Nossa arena conta com oito quadras, sendo quatro cobertas, permitindo aulas e jogos em dias de chuva e com sol forte. No momento estamos oferecendo uma aula experimental gratuita para quem quiser experimentar o esporte”, comentou Fernando.

A academia tem dois professores, Marcelo Chipanga e Igor Fornazieiro, ambos formados em Educação Física e com vários cursos de aperfeiçoamento na área de Beach Tennis, como curso crab módulo 1, 2 e kid, curso cbt nível verde e amarelo, curso CBBT módulo 1, curso Brandhon módulo 1 Fisiologia do exercício, avaliação física e preparação física aplicadas ao beach tenis, vini font cursos e módulo 1 a didática por trás dos vídeos 101 drills com Marília Camargo.