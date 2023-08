Festa das Nações terá influenciador pela 1ª vez

A 21ª Festa das Nações tem início em menos de duas semanas. A festa acontecerá nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, e neste ano, o evento contará pela primeira vez com o trabalho de um influenciador digital.

O vargengrandense Vinícius Gabriel Coutinho, de 21 anos, é influenciador digital há mais de dois anos. Ele comentou sobre seus principais trabalhos. “Acredito que todos os trabalhos têm a sua importância, ajudar uma marca ou produto a desenvolver é ótimo! Mas de fato, os primeiros trabalhos e lives que fiz são importantes, de exemplo posso utilizar a Conveniência Aquarius e Fortaleza Modas que me deram um voto de confiança em meus primeiros passos como influencer; bem como a Festa da Batata deste ano que foi um trabalho divisor de águas dentro das minhas realizações”, ressaltou.

Para ele, foi uma surpresa ser convidado para ser influencer do evento. “Quase caio de costa cada vez que recebo um convite como esse. O Lucas Buzato da Cultura me fez o convite e eu, de cara, aceitei, obviamente”, disse.

Vinícius explicou sobre como será o seu trabalho durante a festa. “Quero levar a experiência completa da Festa das Nações de modo intenso para cada seguidor, desde as apresentações, pratos, e é claro que não pode faltar aquele bate-papo com o público e também os participantes do evento”, explicou.

Questionado, ele contou como é ser o primeiro influencer do evento. “Não sei explicar tamanha sensação! De fato, fazer parte de perto de um evento em que sempre prestigiei e participei muito desde pequeno, é extremamente gratificante para mim! Saber que a festa possui a mesma idade que eu, e que serei o primeiro influenciador da mesma, é como descobrir a maior oportunidade da vida”, ressaltou.

A expectativa para a festa, está bem alta para o influenciador. “Digo que não há coração que aguente esperar por estes quatro dias que estão por vir, pretendo entregar um trabalho incrível e principalmente levar a vivência da Festa para qualquer um que acompanhar”, falou.

Os preparativos para o evento, conforme comentou, estão a mil por hora. “Devo pensar em looks, ideias, trabalhos a serem desenvolvidos e lidar com a ansiedade até a chegada do evento! O Lucas e Angelino irão me aguentar muito até os dias de evento, e depois também”, brincou.

Vinícius pontuou que o público pode esperar muita interação, emoção e humor de sua participação na 21ª Festa das Nações. “Como costumo dizer, uma energia que só por Deus! Iremos contagiar, mostrar e despertar a emoção que só a Festa das Nações traz a nós vargengrandenses”, disse.

O influencer ainda falou sobre a profissão e o impacto que ela tem em eventos como esse. “Ao meu ver, nós temos duas missões em um evento! Falo por mim, que amo essa área. Primeiro, é claro, devemos promover da melhor forma o evento! Trabalhar para que o mesmo tenha visibilidade e principalmente fique na boca do povo! O segundo é para mim o mais importante: tenho como objetivo não levar anúncios, e sim experiências. Mais importante do que ver é viver aquilo, da maneira mais de perto e intensa o possível! Quero que as pessoas sintam através de uma tela o que é estar lá”, finalizou.