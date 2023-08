Judocas do Bushido vencem etapa do Campeonato Paulista

A Associação Bushido de Judô do sensei Daniel Garcia participou no último sábado, dia 19, da etapa do Campeonato Paulista em Ribeirão Preto. Na ocasião, aconteceu a fase Inter Regional Divisão Especial Sub-15 e Sênior e Divisão Aspirante na classe Sub-13. A equipe Bushido foi formada por 10 atletas, sendo sete judocas do sub 13 e três do sênior. Os judocas vargengrandenses conquistaram três medalhas de ouro e ficaram na sexta posição na classificação geral do evento.

A disputa aconteceu entre as três regiões, a 8ª Oeste, 12ª Mogiana e 15ª Campinas. Os medalhistas se classificaram para a final do Paulista.

Os atletas que conquistaram as medalhas de ouro foram Guilherme Henrique Ferreira Martins na classe sub 13 – meio leve masculino, Estefani Vitoria Ferreira Martins na classe 13 – meio leve feminino, e Maria Eduarda Fermoselli Adão, que é atleta do sub 21 e disputou no sênior -63 kg feminino.

O sensei comentou sobre a competição. “Parabéns a todos! Todos lutaram muito bem em uma competição difícil, que é classificatória para a grande Final do Campeonato Paulista”, disse.

“Agradecimentos a toda diretoria Judô Bushido em nome da presidente Val Taú, aos pais e mães que nos acompanham, aos senseis Rafael, Gabriel, Duda Fermoselli e Ériton Carvalho, aos amigos Lukinha Aliende e Aline Guerrero pelos treinos de musculação, ao diretor Luis Carlos, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Arigato gozaimasu!”, finalizou.