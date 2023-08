Larissa Pirola é pentacampeã no Brasileiro do Taekwondo

A atleta Larissa Pirola, de Vargem Grande do Sul, venceu o Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2023 e se sagrou pentacampeã do Brasileiro. Larissa competiu na categoria adulto +73 kg.

A competição aconteceu na última semana, entre os dias 16 a 20 de agosto em Fortaleza (CE) e somou 20 pontos no ranking nacional, garantindo vaga direto para o Grand Slam de 2024. Nas competições, Larissa representa Campinas e o time de Futebol da Associação Atlética Ponte Preta (A.A.P.P.).

A atleta disputou três lutas, sendo quartas, semi e final, contra as atletas de Paraná, Pernambuco e São Paulo. À Gazeta de Vargem Grande, a atleta contou sobre os preparativos para a disputa. “Tive treinos intensos e específicos com a ajuda da minha equipe multidisciplinar, fui a algumas competições menores para testar táticas, participei de campings também para ajudar em toda a preparação. Estou muito satisfeita com o meu resultado, nos últimos dois anos eu fiquei em 3° e 2° colocada, vi a derrota como um aprendizado e um processo na qual eu voltei mais forte e pude garantir a vitória desta vez”, falou.

Os próximos passos da atleta são competir o Argentina Open, o Presidente Cup (Rio de Janeiro) e o Bicentenário Open (Peru) nos próximos dois meses.