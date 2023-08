Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Mariana Conceição Soares Espósito, aos 92 anos de idade, no dia 19 de agosto. Viúva de Antônio Espósito; deixou os filhos Antônio, Maria Madalena, Pedro, José Oscar, Celso, Eli, Vera, Fátima, Elaine, Luiz, Rubens e Sirlei; noras; genros; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 20 de agosto, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Leonilda de Souza Miqueleto, aos 76 anos de idade, no dia 20 de agosto. Viúva de Sebastião Miqueleto; deixou os filhos Mônica e Marcos; a nora Adriana e netos. Foi sepultada no dia 20 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lucilia Miranda, aos 98 anos de idade, no dia 21 de agosto. Era filha do casal Maria Aparecida Araújo Miranda e José Luiz Miranda e irmã de Benedita Miranda, Zezinho Miranda, Sebastião Miranda, Maria Miranda e Nema Miranda, já falecidos. Foi sepultada no dia 22 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Adriana Expedito dos Santos, aos 48 anos de idade, no dia 23 de agosto. Deixou a mãe Mariza; o marido Carlos Roberto; as filhas Naiara e Camila; genros e netos. Foi sepultada no dia 23 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Amanda Aparecida Teixeira, aos 33 anos de idade, no dia 22 de agosto. Deixou os pais Gláucia e Carlos; o marido Maicon e os filhos Alice e Felipe; os irmãos Denise, Danilo, Carlos, Felipe e Érica. Foi sepultada no dia 23 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Odete de Oliveira, aos 71 anos de idade, no dia 22 de agosto. Deixou o marido José Henrique; os filhos Aparecido, Valéria e Daniela; os netos Michel, Pâmela, Mariane, Luís Gustavo, Ana Carolina e Júlia e a bisneta Hadassa. Foi sepultada no dia 23 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o policial militar Ricardo Alberto Sordili, aos 62 anos de idade, nesta quinta-feira, dia 24 de agosto. Deixou a esposa Lidia Maria; os filhos Ricardo, Raphael e Amanda; os netos Alice e Gustavo e irmãs. Foi sepultado nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Joana D’arc de Almeida Justino, aos 43 anos de idade, no dia 19 de agosto. Foi sepultada no dia 19 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Francisco Luís Furlan, aos 68 anos de idade, no dia 24 de agoto. Foi sepultado no dia 24 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu João Alves da Silva Pereira, aos 93 anos de idade, no dia 20 de agosto. Deixou os filhos Maria, Luiza, Alcides, Cleuza, Nadir, Paulo e Divina; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultado no dia 20 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Olga Geneis de Oliveira, aos 82 anos de idade, no dia 20 de agosto. Deixou os filhos Antônio Carlos, Amaury Cesar e Carmem Silvia; genro; noras e netos. Foi sepultada no dia 20 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Aparecida Bernardo Antônio, aos 63 anos de idade, no dia 22 de agosto. Deixou o marido Fernando e os filhos Johne e Daniela. Foi sepultada no dia 23 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cláudio José Pedro, aos 71 anos de idade, no dia 22 de agosto. Deixou a esposa Maria Aparecida; os filhos Cláudio e Samuel; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 23 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Mathilde Vercelino Mendes, aos 92 anos de idade, no dia 24 de agosto. Deixou o marido Manoel Mendes; os filhos Luiz Carlos e Paulo; noras e netos. Foi sepultada no dia 24 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.