Vargengrandenses foram curtir o Barretão

No último sábado, dia 19, Sérgio dos Santos e Rosa Márcia C. dos Santos estiveram na 68º Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, onde assistiram as provas dos 3 tambores, Team Pennning e montaria em touros. Os dois também assistiram aos shows da noite, a dupla sertaneja Hugo e Guilherme, Eduardo Costa, Luan Santana e Dennis DJ.

Luís Eduardo Pereira Paiva e Letícia Luiz Cristensen estão curtindo o segundo final de semana do evento. Eles chegaram a Barretos na quarta-feira, dia 23, e ficam na cidade até este domingo, dia 27. A dupla aproveitou os shows do palco principal e também do palco amanhecer, e entre as atrações nesses dias de festa estavam artistas como Édson e Hudson, Gian e Giovani, Lucas Reis e Thacio, Bruno e Barreto, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Ícaro e Gilmar, Nando Moreno, Carvalho e Mariano, Lozanello, Alan Macedo e Fiduma e Jeca.

Outra vargengrandense que aproveitou o Barretão foi Juliana Cristina Cabral. Ela apreciou a festa de quinta-feira, dia 17, até o último domingo, dia 20. Juliana ficou acampada no Camp Floresta, a 800 metros da festa e no sábado, dia 19, viu o Barretão amanhecer, ficando até as 6h30 da manhã no show de Dennis DJ. No sábado também rolou o show do cantor Luan Santana, e Juliana relatou que ele foi incrível, pois o cantor fez uma abertura diferente, aparecendo no topo do palco e durante a apresentação lançou para o público um dado com músicas antigas, e a música que retornasse voltada para cima ao palco, ele cantava.