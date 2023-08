Vargengrandenses participam da Festa do Peão de Barretos

Muitos vargengrandenses estão participando dos shows e rodeios que estão acontecendo na 68ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que está sendo realizada no Parque do Peão, em Barretos (SP), teve início quinta-feira, dia 17 de agosto e termina neste domingo, dia 27.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos é o maior evento da América Latina, sendo realizado em uma área de mais de 2 milhões de metros quadrados com infraestrutura completa para receber todos os atrativos que incluem, segundo a divulgação do evento, “o mais tradicional e melhor rodeio do país em diferentes modalidades, quatro palcos com shows musicais, apresentações culturais, feira comercial, área de camping”, além de outras atrações

Mas, enquanto alguns vão mais para curtir os shows e se divertirem, outros vão para trabalhar no evento. É o caso do veterinário vargengrandense Apohara Ranzani Avanzi, que desde 2006, quando começaram os questionamentos das entidades protetoras dos animais sobre maus tratos que poderiam estar ocorrendo nos rodeios realizados em Barretos, tem se deslocado de Vargem Grande do Sul para onde se realiza o maior rodeio do Brasil, tendo como missão cuidar dos animais, touros e cavalos, que participam do rodeio.

Ele chega um dia antes do início da festa e acaba indo um dia depois que ela termina. A esposa Ana Paula e também os filhos Luísa e João também se fizeram presentes. Conforme disse ao jornal, sua função é orientar as pessoas, certificar, avaliar e garantir que não ocorra maus tratos aos touros e cavalos, procurando prestar um bom trabalho visando o bem estar dos animais.

Apohara disse também que quando os animais chegam, eles são analisados para ver se estão em boas condições para se apresentarem durante o rodeio e uma vez no local, acaba atendendo casos clínicos, como cavalos que participam das provas, dentre outros casos.

“Nós encaramos estes animais como atletas e eles precisam estar em perfeitas condições”, afirmou o veterinário. Explicou que é um trabalho legal, pois a festa de Barretos é muito visada e tem que estar tudo em ordem, uma vez que as entidades protetoras dos animais são rigorosas e se conseguirem alguma prova de maus tratos haveria uma grande repercussão, dado as dimensões da festa.

Outra vargengrandense que está também a trabalho na 68ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, é a cantora e apresentadora Kethy Oliveira, que se apresentou no palco no dia 19 e está apresentando a parte cultural do evento, fazendo toda a cobertura da festa com entrevistas pelo Podcast Cultura Andando, conforme relatou ao jornal.

“Estamos mostrando o que rola nos bastidores e no que a festa tem a oferecer ao público”, disse à coluna Gente & Fatos do jornal. Ela comentou que muitos vargengrandenses acompanharam a sua apresentação musical no sábado, com uma grande presença de pessoas durante toda a semana participando dos muitos shows que são realizados e que para o fechamento da festa neste final de semana, a organização espera um público ainda maior.

Dentre os artistas que ela entrevistou, enviou-nos fotos com Alex do PPA e com Mariana e Mateus.

Com muitas passagens pela Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, o comentarista de rodeio vargengrandense Bruno Ribeiro também se fez presente este ano, juntamente com a esposa Juliana. Ele participou de algumas etapas este ano do Professional Bull Riders-PRB, que é a maior organização mundial de montaria em touros, presente nos Estados Unidos, Brasil, Canadá, México e Austrália e foi convidado para acompanhar a final do campeonato nacional em Barretos.

Bruno também foi convidado para o Rancho Agroplay, de propriedade do locutor de rodeio Cuiabano Lima, de quem é amigo particular e onde ficam os convidados da festa. Bruno citou alguns artistas presentes no rancho, como Luan Pereira, Hugo e Guilherme, Eduardo Costa, Pedro Paulo e Alex, Lucas Reis e Thacio, dentre outros. Também citou que muitos influencers importantes estavam no Rancho Agroplay para a festa deste ano e que ele pode contatar, como Renato Sertanejeiro, o novo comunicador oficial da Festa do Peão de Barretos.

Fotos: Arquivo Pessoal