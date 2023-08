SAE aumentará 2.650 milhões de litros de água em reserva

Os investimentos que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) está realizando no município em novos reservatórios de água, vai aumentar a atual capacidade de 4.600 milhões de litros, para 7.250 milhões, assim que os cinco reservatórios ficarem prontos e passarem a funcionar, segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande.

O jornal entrevistou Celso Bruno, superintendente do SAE, que falou a respeito dos investimentos que a administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) está realizando no setor. Na semana passada, Celso Bruno e o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) divulgaram através da internet, a instalação do reservatório de 250 mil litros que atenderá o Jardim Santa Marta.

No total, serão cinco novos reservatórios que serão incorporados ao sistema de distribuição de água do município. O da Vila Velha, que ainda não foi implantado e terá capacidade de 700m3, ou 700 mil litros; o do Jd. Redentor instalado no campo do XXI de Abril, que está pronto e com capacidade de 800m3; o do Poliesportivo da Vila Santa Terezinha, já instalado e com capacidade de 250m3; o do Jd. Dolores, que será instalado em breve e terá capacidade de 650m3 e o que foi recentemente instalado no Jd. Santa Marta com 250m3, totalizando 2.650m3 ou dois milhões, seiscentos e cinquenta mil litros de água.

Atualmente existem sete reservatórios de água funcionando que foram construídos ao longo dos anos e de acordo com o desenvolvimento urbano da cidade. São eles: dois reservatórios no centro de distribuição localizado no Jd. Pacaembu, sendo um de 1.000m3 e outro de 500m3; dois reservatórios também no centro de distribuição localizado no Jd. Paulista, sendo um de 1.000m3 e outro de 500m3; um reservatório de 1.000m3 na Estação de Tratamento de Água (ETA), junto à Barragem Eduíno Sbardellini; um na Cohab VI, de 300m3; outro no Jd. América de 200m3 e um no Jd. Itália de 100m3. Todos estes reservatórios somam a capacidade de 4.600m3 ou quatro milhões e seiscentos mil litros de água.

Segundo informou Celso Bruno, ainda estão programados a construção de mais dois reservatórios de 500m3 cada um, estando os mesmos condicionados à construção de novos loteamentos da cidade. Para a construção destes novos equipamentos de reservação de água potável no município e também mais três adutoras, o SAE está investido cerca de R$ 3.5 milhões, que fazem parte do empréstimo contraído pela administração do prefeito Amarildo para a modernização do sistema de abastecimento de água de Vargem Grande do Sul, que foi aprovado pela Câmara Municipal, totalizando cerca de R$ 28 milhões, conforme matéria já publicada pela Gazeta de Vargem Grande.

O jornal apurou que são tratados na ETA da Barragem Eduíno Sbardellini, cerca de 19 milhões de litros de água por dia, que são distribuídos pela cidade, sendo que parte fica nos reservatórios que servem para regularizar a demanda dos consumidores vargengrandenses. Durante o dia, quando aumenta a demanda, sua função é esvaziar para suprir às necessidades dos usuários e têm ainda a função de regularizar a pressão e garantir a segurança no abastecimento em momentos de manutenções nas redes.

Segundo divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a Organização das Nações Unidas afirma que cada pessoa necessita de 3,3 mil litros de água por mês (cerca de 110 litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene). No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros/dia.

Também, conforme divulgado, a perda de água tratada nos municípios brasileiros chega a 40%, sendo diversas as causas que contribuem para isso, como vazamentos, erros de medição e consumos não autorizados. Com uma população de 40 mil habitantes, de acordo com o último Censo, o consumo da população estaria em torno de 8 milhões de litros por dia, sendo a perda calculada em 11 milhões de litros.

Mas, conforme argumentou o superintendente Celso Bruno, é certo que o consumo dos vargengrandenses deve estar bem acima dos 200 litros por dia, uma vez que se gasta muito além dessa quantia que é baseada em usar a água para banhos, alimentação, descargas e lavagens.

Caso cada vargengrandense utilize 300 litros por dia de água, o consumo seria de 12 milhões de litros dia e uma perda de 7 milhões de litros de água potável por dia, o que se aproximaria da perda de 40% registrada nos municípios brasileiros, se levar em consideração que são tratados 19 milhões de litros de água na ETA da Barragem Eduíno Sbardellini.

Celso lembrou que a rede de abastecimento de Vargem é muito antiga e que o prefeito Amarildo está fazendo um investimento de milhões para trocar todas as redes antigas, como fez na Vila Santana e vai fazer no Centro e nos bairros como Vila Polar e Santa Terezinha. “São redes com mais de 50, 70 anos, com milhares de conexões, a maioria de ferro e as perdas ocorrem por aí. São imperceptíveis, que não aparecem no asfalto, nas calçadas, nos calçamentos, mas que somadas diariamente dão milhões de litros”, explicou.

Ele disse que o SAE está preocupado com os vazamentos e além da troca das tubulações, está sendo feito nos bairros, um trabalho de sondagem através de geofone, sempre na madrugada, onde já foram descobertos desde o início deste ano, quase cem pontos de grandes vazamentos, mas que não apareciam. Só para o leitor entender, uma gota de água pingando a cada cinco segundos, representa 20 litros de água desperdiçada em um dia.

Com a instalação dos novos 5 reservatórios, Celso Bruno acredita que assim que eles estiverem todos funcionando, vai contribuir muito para que não falte água nas cerca de 15 mil residências e estabelecimentos dos vargengrandenses.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem