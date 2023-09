Não está sendo discutido

Embora algumas cidades da região estejam discutindo o aumento do salário dos vereadores e do prefeito, a Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul no momento não está discutindo nenhum projeto sobre o tema, conforme pôde apurar a Gazeta de Vargem Grande.

Motoristas de aplicativos

Na terça-feira, dia 22, foi realizada na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul uma reunião com o objetivo de regularizar a situação dos motoristas por aplicativo na cidade. A reunião foi solicitada pelo presidente da Câmara, o vereador Guilherme Contini Nicolau (MDB). O objetivo do encontro era ouvir as demandas e solicitações dos motoristas de aplicativo, a fim de elaborar um projeto de lei para regulamentar a prestação do serviço. De acordo com o publicado pelo vereador Guilherme em suas redes sociais, os motoristas receberam alguns documentos para analisarem e, posteriormente, irão se posicionar novamente sobre o assunto. Na ocasião, estiveram presentes o diretor do Departamento de Segurança e Trânsito, Rogério Bocamino, o diretor do Departamento Jurídico, Marcos Barion, o comandante da Guarda Civil Municipal, Marco Antônio, e o assessor da presidência Valter Melo. Os vereadores Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil) e Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), também participaram da reunião.

Economia

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) esteve em uma reunião com diversas lideranças políticas do Estado de São Paulo na segunda-feira, dia 21, no Palácio dos Bandeirantes. Em suas redes sociais, o prefeito ressaltou que o Governador Tarcísio de Freitas fez um balanço da situação econômica do estado, onde informou que a economia cresceu mais de 2% no primeiro semestre. Ele disse ainda que o estado está com queda acentuada na arrecadação de ICMS, pois o crescimento ocorreu no setor primário e terciário e queda no secundário (indústria) de onde provém o ICMS, principal receita do estado. Amarildo pontuou que, em Vargem, a queda do ICMS em relação a 2022 é de 6%, sem considerar os índices inflacionários. Para o governador, 2023 será um ano difícil do ponto de vista econômico para o estado e os municípios. Contudo, Tarcísio está otimista em relação aos demais anos.

Até sexta

As inscrições para o Processo Seletivo Público nº 002/2023, que visa contratações em caráter temporário (até 12 meses), para substituições a docentes afastados e/ou para assumirem classes ou aulas vagas, durante o ano letivo de 2024, seguem até sexta-feira, dia 1º. As inscrições foram abertas no dia 16. Com taxa de R$ 50,00, as inscrições para o processo seletivo devem ser efetuadas através do site www.omconsultoria.com.br.