Os moradores do Jardim São Paulo e do Jardim Morumbi viveram cenas de filmes de terror na última semana, devido ao incêndio que atingiu parte do loteamento São Paulo, na última quarta-feira, dia 23.

Às 4h da manhã, os moradores daquela área acordaram com um forte cheiro de fumaça e sensação de temperatura alta em suas casas. O incêndio só foi debelado horas mais tarde pela Defesa Civil e pela Guarda Civil Municipal.

Embora o fogo não tenha chego na mata existente ao redor da Mina do Zecão, uma grande extensão de área onde tinha muito mato baixo e capim foi queimada, muitos animais precisaram fugir e muitos moradores ficaram aflitos. Ninguém voltou a dormir e o medo do fogo chegar a fios de energia ou até mesmo invadir as casas que foram cercadas pelo incêndio e engolidas pela fumaça não deu trégua.

Atualmente, Vargem Grande do Sul está no período de estiagem mais longo do ano, onde a atenção deve ser redobrada quanto a questão dos incêndios. A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal são os responsáveis em atender as ocorrências de incêndios na zona urbana e rural e frequentemente alertam para os riscos dos incêndios.

Uma bituca de cigarro jogada para fora do carro, vidros ou materiais inflamáveis podem facilmente causar um incêndio como este. O artigo 250 do Código Penal trata sobre incêndio criminoso, uma vez que causar um incêndio pode expor a vida ou a integridade física de alguém, além dos inúmeros malefícios à saúde de pessoas e animais, danos ao patrimônio e também ao meio ambiente.

A pena de reclusão para aquele que causar um incêndio criminoso é de três a seis anos, além de multa. Os transtornos que as queimadas causam são inúmeros, principalmente às crianças, idosos e à fauna em geral. Poluição do ar, aumento das doenças respiratórias, degradação do solo, destruição das matas, mortes de animais e acidentes nas estradas são algumas das consequências das queimadas. Queimada é crime e a denúncia pode ser feita através do 199.