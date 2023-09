Agrediu companheira e fugiu com a filha

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no domingo, dia 27, por volta das 19h30, no Jardim Santa Marta. O agressor não estava no local e a vítima já estava recebendo os primeiros atendimentos do Resgate e da Guarda Civil Municipal (GCM).

A vítima, que apresentava sinais de escoriações e hematomas nos braços, pernas e pescoço, relatou o acontecido. Ela disse que tem uma filha com seu companheiro, o autor das agressões, e que ele teria levado a criança ao fugir após as agressões.

A mulher mostrou os objetos usados durante as agressões e cárcere. Ela fez corpo delito e a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde os objetos foram apreendidos. O boletim de ocorrência de violência doméstica, ameaça e lesão corporal foi registrado.