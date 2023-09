Balanço no Jardim dos Ipês foi destruído

O conhecido balanço do Jardim dos Ipês foi vandalizado na última semana. O crime aconteceu na noite de segunda-feira, dia 28. Embora o balanço já tenha sido enviado para conserto, os moradores do bairro lamentam o ocorrido.

O local ficou popularmente famoso por sua beleza e também pela vista que proporciona. Os moradores do Jardim dos Ipês e imediações, que fazem uso do balanço, pedem que a população não vandalize mais a área, que ganhou o coração de todos.