Clube Alveare celebra um ano com Baile da Primavera

Setembro é um mês de muitas efemérides. É quando começa a Primavera, quando se celebra o aniversário de Vargem Grande do Sul e para a família Périco Mascarin é também um mês especial, pois é quando será celebrado o primeiro aniversário do Clube Alveare, um dos empreendimentos da família.

Inaugurado no dia 18 de setembro de 2022, em pouco tempo se tornou referência em bom gosto em Vargem Grande do Sul e região e se destaca por ser um espaço de encontros, boa conversa e exaltação da vida.

E para comemorar esse momento, nada melhor que um baile para que o glamour seja celebrado e vivenciado. Assim, neste sábado, dia 2 de setembro, a família Périco Mascarin recebe seus convidados para o primeiro Baile da Primavera, que terá como tema “O Glamour dos Anos 20”.

O arquiteto Vinícius Mascarin, idealizador do Clube Alveare, ressaltou que mais do que uma festa, o Baile da Primavera é um evento que segue o DNA dos empreendimentos da família, que é buscar mobilizar vários setores da cidade. Em sua visão, várias cadeias de serviços e de comércio são movimentadas quando a cidade recebe um evento como esse.

“Além da questão estética, há muito de uma responsabilidade social coletiva que todos temos que nos envolver”, observou. “Vejam, valorize, façam vocês também. É preciso movimentar a cidade, colocar Vargem nessa rota. A cidade tem público e precisamos valorizar isso na cidade”, disse Vinícius.

O Baile da Primavera, uma noite para ver e ser visto, será neste sábado, a partir das 20h30 e contará com a presença de Beth Szafir, amiga da família e embaixadora da Casa Mascarin. Os convites já estão esgotados e a noite será repleta de música, gente interessante e bonita e todo o luxo e glamour que já faz parte da história do Clube Alveare.