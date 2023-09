Degustação de cortes Black Angus no Fabinho Cachola

O especialista em carnes Angus e fundador da Black Prince77, o engenheiro Neto Deperon, esteve no domingo, dia 27, no bar do Fabinho Cachola para fazer uma demonstração das carnes que comercializa em Vargem Grande do Sul e região.

A carne certificada Angus é produzida pelo criador vargengrandense Jair Sposito Gabricho e processada e distribuída por Neto Deperon, que é de Santa Cruz das Palmeiras, com a marca Black Prince77. Em julho do ano passado, o empresário Jair Gabricho recebeu da Associação Brasileira de Angus (ABA), o prêmio “Top Produtor Carne Angus” na categoria Top Revelação, como o melhor criador de gado certificado Angus do Estado de São Paulo.

Segundo Neto Deperon, os cortes apresentados e saboreados por um grupo de amigos foram costela em tiras, linguiça de costela, ancho, chorizo, contra filé, chuck beef, picanha e carpaccio picanha, todas de procedência Angus do criador Jair Gabricho.

A degustação foi um sucesso e dentre os presentes, estava o proprietário dos Supermercados União, Anísio Ronqui, que se interessou em distribuir a marca Black Prince77 em seus estabelecimentos. Segundo Neto Deperon, as conversações iam prosseguir e se tudo correr bem, os vargengrandenses poderão adquirir os cortes nos supermercados de Anísio Ronqui.

Também os pedidos podem ser feitos pelo celular WhatsApp (19) 9 9305-1694 e as entregas são realizadas sem custo em Vargem e para toda região. Mais detalhes também podem ser obtidos no Instagram ou Facebook Black Prince77. É só acessar.

Fotos: Arquivo Pessoal