Médica de Vargem realizará palestra em evento no Marrocos

A médica ginecologista Cristiane Coracini Morandin participará do evento Summit Mulheres no Deserto 2023, que reúne mulheres de várias áreas com o objetivo de desenvolvimento pessoal e profissional, ressaltando o equilíbrio espiritual, profissional e pessoal, estando assim cada vez mais fortalecidas e empoderadas, por meio do autoconhecimento.

O evento, que acontece de quarta-feira, dia 6, ao dia 11, é organizado por mulheres brasileiras para mulheres brasileiras em Marrocos. Das 17 palestrantes confirmadas, Cristiane é a única médica palestrante e falará sobre Medicina Integrativa, estando entre grandes nomes como Luiza Trajano e Chieko Aoki

O Summit contará com espaços para palestras, yoga, meditação, dança, entre outros. A palestra sobre Medicina Integrativa acontece no dia 10 de setembro e Cristiane viaja para Marrocos neste sábado, dia 2.

À Gazeta de Vargem Grande, Cristiane falou sobre o convite para palestrar no evento. “Recebi o convite em dezembro de 2022 para participar como uma das palestrantes e fiquei imensamente feliz e lisonjeada. Estar presente em um evento como o Desert Woman Brasil 2023 será uma oportunidade maravilhosa de gerar conexão com nós mesmas e com mulheres incríveis e de vivenciar de perto experiências de transformação”, disse.

Cristiane comentou que estará fazendo parte do evento para falar sobre a sua atuação e experiência profissional como médica integrativa, “onde o foco é na saúde e não somente na doença, em que o paciente é avaliado como um todo e não de forma fragmentada, sobre como é importante nos apropriarmos e responsabilizarmos de mudanças para uma saúde e uma vida melhores”.

A médica também abordará sobre o Método SEEI, que criou e desenvolveu baseado em anos de estudo e especializações, e que aplica nos seus atendimentos e também na sua vida. “É sobre saúde, longevidade e também em parceria com o paciente lançar mão de estratégias para uma vida com qualidade além de qualquer diagnóstico”, disse.

Cristiane fará parte do Painel da Saúde junto com a atriz Luciana Vendramini e com a deputada federal Iza Arruda. As palestras não serão transmitidas ao vivo pelo diferença de fuso entre os locais, porém, os melhores momentos serão publicados no YouTube do Summit e da IstoÉ.

O evento

O Summit Mulheres no Deserto 2023 é uma imersão projetada para proporcionar às mulheres uma jornada de autoconhecimento que tem o propósito de abranger tanto o aspecto pessoal quanto o profissional. Nesse contexto, as participantes são imersas em um ambiente inspirador no deserto, onde são encorajadas a explorar e refletir sobre sua identidade feminina, propósito de vida e metas individuais, por meio de palestras, atividades práticas e interações com lideranças femininas inspiradoras.

O evento conta com palestras inspiradoras, atividades de imersão no deserto e momentos de networking, proporcionando uma experiência completa de empoderamento e crescimento pessoal.

A médica

Cristiane tem 45 anos e nasceu em Vargem Grande do Sul, onde reside com os familiares. Ela estudou na Escola Estadual Benjamin Bastos até a antiga quarta série e na Escola Estadual Alexandre Fleming até o nono ano. Atualmente, ela atende na Clínica Morandin, junto com sua irmã, a alergista, imunologista e pediatra Fernanda Coracini Morandin Bombini e seu cunhado, o anestesista José Gustavo Bombini.

A médica atua na área desde quando terminou a residência, há 19 anos. Filha de José Luiz Morandin e Isabel Cristina Coracini Morandin, ela tem dois irmãos: Fernanda Coracini Morandin Bombini e Henrique Coracini Morandin. Cristiane tem dois filhos, Lucas e Leonardo. Seu namorado, Antônio Carlos de Carvalho, é o único que não reside em Vargem.

Ela é médica formada pela Unifenas há 21 anos e fez residência médica em Ginecologia/Obstetrícia e em Ultrassonografia na Puc Campinas. Cristiane é especializada em Ginecologia Endocrinológica na Unicamp e pós graduada em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e em Medicina Integrativa pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein.