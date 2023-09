Operação Rapta Criminis prende 11 pessoas

A Operação Rapta Criminis das Polícias Civis de Vargem Grande do Sul e Itobi prendeu 11 pessoas por crimes de sequestro, cárcere privado, tortura, associação criminosa e tráfico de drogas.

No dia 16 deste mês, um casal de usuários de drogas foi sequestrado em Itobi e, segundo a Polícia Civil, o casal deve ter subtraído drogas de um grupo criminoso. Eles estavam em fuga pela cidade de Itobi quando foram sequestrados e colocados dentro de um veículo VW Golf.

Em seguida, foram levados para um canavial, onde foram violentamente agredidos e torturados. O casal é de Vargem Grande do Sul e, após o sequestro, policiais civis de Vargem e de Itobi passaram a trocar informações, sendo possível identificar todos os envolvidos.

As prisões temporárias de todos foram representadas e os mandados de busca foram expedidos. Nesta quarta-feira, dia 30, sob os comandos dos delegados de polícia Celso Itaroti Cancelieri Cerva e Antônio Carlos Pereira Júnior, foi desencadeada uma operação, que prendeu 11 pessoas.

Na ocasião, participaram policiais civis de Vargem e de Itobi, policiais militares e guardas civis municipais de Vargem, além de policiais da DIG de Casa Branca e de Mococa. Foram apreendidos drogas, balança, dinheiro, celulares, munições de arma de fogo e o veículo utilizado no sequestro. Todos os presos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Casa Branca.

Fotos: Polícia Civil/Polícia Militar