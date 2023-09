Departamento de Saúde alerta sobre cuidados com escorpiões

A Prefeitura Municipal lançou uma campanha de prevenção a acidentes contra escorpiões, uma vez que o verão é a época mais propícia para o aparecimento dos aracnídeos. A Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Departamento de Saúde está trabalhando e intensificando a campanha focada no combate aos escorpiões e faz algumas orientações de como evitar acidentes com escorpiões e evitar o aparecimento em residências.

A campanha teve início no dia 25 de agosto, onde foram distribuídos panfletos de orientação, educação, cuidados e controle sobre escorpiões nas creches e escolas municipais, abrangendo cerca de 4 mil alunos.

Conforme o explicado, o aparecimento ocasional de escorpiões em imóveis pode ocorrer por diversas causas em diferentes ambientes e condições climáticas, geralmente demandando a adoção apenas de medidas de controle simples. Porém, quando os escorpiões são encontrados em grande número e repetidamente dentro dos imóveis, é possível que esteja ocorrendo uma infestação. Nesses casos, os escorpiões podem estar colonizando o local, encontrando alimento e ali se reproduzindo.

De acordo com a Vigilância Sanitária, isso ocorre quando a estrutura física do imóvel de alguma forma oferece condições favoráveis para a instalação e proliferação de insetos e outros artrópodes que servem de alimento ao escorpião.

A prefeitura pontuou que acúmulos de material e vegetação densa podem gerar o recurso alimentar e o abrigo principalmente para o escorpião marrom. O escorpião amarelo preferencialmente é atraído pela grande disponibilidade de baratas que se proliferam nas câmaras subterrâneas, galerias de águas pluviais, infiltração de umidade nos espaços abaixo do prédio e principalmente na rede de esgoto. “Numa infestação onde a estrutura física do imóvel contribui para gerar recurso alimentar e atrair animais peçonhentos, o uso de inseticidas como única medida de controle é insuficiente e ineficaz para controlar a população desses animais e reduzir o risco de acidentes”, disse.

“É necessário que também sejam instaladas barreiras físicas, fazer o manejo ambiental no entorno do domicílio e realizar adequações no prédio, de modo a reduzir ao máximo o acesso de escorpiões para dentro do espaço habitável do imóvel”, completou.

Medidas de controle

A Vigilância Sanitária preparou uma cartilha com diversas dicas de medidas de controle para áreas comuns e imóveis. É recomendado que os moradores façam a limpeza periódica de pátios, jardins e áreas externas, removendo todo material acumulado que possa se tornar abrigo para animais peçonhentos, tais como material de construção, entulho, móveis velhos e objetos sem utilidade.

Outra ação importante é manter a vegetação rasteira dos jardins periodicamente desbastada e a grama constantemente aparada, impedindo que a vegetação volumosa e a grama alta sirvam de abrigo a animais peçonhentos. Além disso, os cômodos destinados a depósito de material de limpeza, manutenção ou despejo devem ser mantidos limpos e desobstruídos. Nesses cômodos, é recomendado o uso de prateleiras e suportes que permitam a estocagem do material afastado do piso em no mínimo 25 centímetros.

O Departamento de Saúde aconselha que os moradores providenciem proteção para todos os ralos instalando tela protetora contra baratas e escorpiões, grelha com fecho do tipo abre-e-fecha e/ou mantendo-os permanentemente fechados com uma placa de borracha, caso sejam de pouco uso. Telas milimétricas devem ser instaladas nos ralos externos de água pluvial. A prefeitura recomenda que os moradores utilizem, de preferência, tela metálica ou plástica por cima da grelha para evitar entupimento e também tela metálica nas saídas do tanque e da pia da cozinha.

O mais importante é que os moradores fiquem atentos. A saída de esgoto para água da máquina de lavar roupa, do tanquinho, da centrífuga ou do sifão da pia da cozinha, quando mal ajustada, também é um ponto de acesso de escorpiões para o interior do imóvel, por isso deve ser muito bem vedada com espuma, ou até uma esponja de lavar louça comum.

Como evitar acidentes

De hábitos noturnos e resistentes a inseticidas comuns, fome e sede, os escorpiões estão em plena época de reprodução e exigem cuidados por parte da população e da municipalidade. O perigo é para todos e o combate também.

Os principais locais de risco para aparecimento dos escorpiões em áreas externas são garrafas, pedras, tijolos cerâmicos, vegetação, telhas, tábuas, vãos de muro, vãos no tronco de árvore, folhas secas, lenha, caixa de gordura, ralo, tanque, blocos de cimento e bueiros.

Para evitar acidentes com escorpiões, utilize botas ao andar em locais com mato alto e materiais acumulados, use luvas de couro quando movimentar tijolos, madeiras e entulhos, examine roupas, calçados, toalhas de banho e roupas de cama antes de usá-los e afaste camas e berços das paredes e não deixe que as roupas de cama encostem no chão.

Em caso de acidentes, a Vigilância Sanitária recomenda lavar o local da picada com água e sabão, levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo e, quando possível, capturar o animal e levar ao serviço de saúde, pois a identificação pode auxiliar no diagnóstico.

É recomendado pela Vigilância Sanitária que, em casos de acidente, nenhuma pomada ou medicamento seja aplicado na área, que nenhum curativo que feche o local seja feito, pois isso favorece a infecção, não fazer compressa de gelo para não acentuar a dor e não cortar, perfurar ou queimar o local da picada.

Qualquer pessoa que encontrar um escorpião em casa, no trabalho ou em outro tipo de ambiente que frequente deve entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelos telefones 3641-4420 ou 3641-8087. A Saúde ressalta que, contra o escorpião, o importante é a prevenção.