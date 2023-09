Saiba o que funcionará neste feriado da Independência

Nesta quinta-feira, dia 7, é celebrado o Dia da Independência do Brasil. A data é feriado nacional e a Gazeta informa alguns serviços que estarão em funcionamento no dia.

Os supermercados Estrela e Peres Atacarejo funcionarão das 8h às 20h. O União do Centro estará aberto das 7h30 às 19h30 e o da Vila Santana das 7h às 19h. Já o expediente no Sempre Vale será das 7h às 21h e no Varejão e Atacadão das 8h às 18h

O Nako, o Bella Vista, o Santa Terezinha, o Cesta Básica e o Santa Edwirges estarão abertos das 7h ao meio-dia. O Santa Marta funcionará das 7h30 ao meio-dia e o Santa Fé funcionará das 7h às 13h. O Santa Rita e o Novo Milênio estarão funcionando das 8h ao meio-dia e o Ideal das 8h às 13h.

O Palmiro abrirá das 8h às 14h e, segundo o informado no site do supermercado Dia, o seu horário de funcionamento nos feriados é das 8h às 14h.

Prefeitura e Sae

Na quinta-feira, dia 7, devido ao feriado nacional, todos os departamentos estarão fechados. Na sexta-feira, dia 8, será ponto facultativo nas repartições da prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE).

A coleta de lixo será feita normalmente na cidade. Serviços de emergência, como o Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio e a Guarda Civil Municipal estarão trabalhando.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) também terá equipe de plantão e os velórios e cemitérios estarão abertos nos dois dias.