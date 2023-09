1º Campeonato Municipal de Handebol foi um sucesso

O 1º Campeonato Municipal de Handebol, disputado por atletas da cidade até 13 anos de idade e realizado pelo Departamento de Esportes e Lazer, aconteceu entre os dias 19 e 26 de agosto no CEE José Cortez.

O torneio foi disputado por quatro equipes no torneio masculino e duas equipes no torneio feminino. No primeiro sábado, dia 19, foi realizado a fase de grupos do masculino, onde todos os times se enfrentaram. No segundo sábado, dia 26, foram realizados a disputa de terceiro lugar e final do masculino, além da final do feminino realizado em melhor de dois jogos.

No masculino, a equipe campeã foi o Santana que venceu a EMEB Antônio Coury na final por 4 a 3. O terceiro lugar ficou com a equipe do Santa Marta que venceu o Santa Terezinha por 8 a 4. No feminino, o time Santana/Santa Terezinha e o time EMEB Antônio Coury disputaram uma final em dois jogos. Com uma vitória para cada equipe, a decisão foi para os 7 metros, semelhante aos pênaltis do futebol, com vitória do Santana/Santa Terezinha.

Os destaques individuais do torneio masculino ficaram com o artilheiro Bruno Henrique, do Santa Marta, com 17 gols em suas quatro partidas na competição. O melhor goleiro foi o atleta Kaiky do Santana. As destaques do torneio feminino foram a artilheira Rafaela, da equipe Santana/Santa Terezinha, que marcou 9 gols nas duas partidas. A melhor goleira foi a atleta Iasmin, da EMEB Antônio Coury.

Para o professor Juliano, treinador de Handebol e organizador desse evento, esse torneio foi importante para que os atletas tivessem a possibilidade de vivenciar uma competição mesmo que internamente e pudessem analisar seus acertos e falhas durante os jogos buscando se dedicar cada vez mais aos treinamentos.

Agora, os atletas se preparam para a Copa Vargem de Handebol, que acontecerá no dia 17 de setembro no CEE José Cortez na categoria sub 11, onde enfrentarão equipes da região, em sua primeira competição nessa categoria. Já no sábado seguinte, 23 de setembro, as equipes sub 11 e sub 13 irão a Mococa para a disputa de mais um torneio regional.

Para praticar o esporte gratuitamente, basta entrar em contato com o Departamento de Esportes e Lazer pelo telefone 3641-2325.

Fotos: Prefeitura Municipal