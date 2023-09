Atleta participa da prova de ciclismo em Paris

O ciclista Reinaldo Viana Alves Filho foi um dos 135 brasileiros a participar da Paris Brest Paris 2023, a mais tradicional e importante prova de ciclismo de longas distâncias do mundo, que acontece a cada quatro anos e teve início no dia 20 de agosto. Na prova, haviam 7 mil atletas de mais de 70 nacionalidades, que percorreram 1.220 quilômetros entre Paris e Brest, no litoral da França.

Reinaldo atualmente é gerente comercial e engenheiro de formação. Ele é casado com a vargengrandense Elisa Zampar Cipolla Alves e pratica ciclismo há cinco anos, treinando com ênfase em longa distância há cerca de um ano.

A esposa Elisa e sua irmã Heloisa Zampar Cipolla acompanharam Reinaldo durante a prova. Ele contou como foi a preparação para a competição. “Para esse incrível desafio, tive que concluir, até junho de 2023, as provas de 200, 300, 400 e 600 quilômetros, conseguindo assim minha classificação. Essas provas são parte da modalidade randonneur, também conhecida como Audax, que envolve ciclistas autossuficientes em longas distâncias”, disse.

Para Reinaldo, a prova foi extremamente desafiadora. “A prova teve uma quilometragem alta e muitas subidas, tinha como meta finalizar dentro do tempo limite de conclusão da prova de 90 horas, e felizmente consegui completar em 73h19m pedalando por horas ininterruptas, e dormindo apenas cinco horas”, contou.

“Foi necessário muita resistência e determinação. Muitos momentos difíceis de cansaço, foram superados graças ao apoio e amizade dos companheiros de prova de diversas partes do mundo que estavam ali com o mesmo propósito. Compartilharam histórias motivadoras e encorajávamos uns aos outros”, completou.

O atleta explicou que um dos pontos mais difíceis foi relacionado a temperatura, com madrugadas frias e dias bem quentes, mas que tudo valeu a pena. “O desgaste físico foi grande, mas a combinação de preparação física, mental e técnica me impulsionou a superar cada desafio. Na linha de chegada receber o abraço, beijo e ver a alegria da minha esposa Elisa foi o ápice de realização, senti que tudo valeu a pena! Agradeço muito o carinho da minha cunhada Heloísa que estava lá pra me receber”, disse.

Reinado contou que, ao finalizar a prova, uma mistura de alegria, orgulho e exaustão tomou conta dele. “Compreendi que sou capaz de superar limites e desafios, e essa realização é indescritível. A Paris Brest Paris me ensinou a importância da perseverança, trabalho em equipe e determinação. Agradeço a minha esposa, cunhada, família, amigos e treinadora pelo apoio incondicional para conseguir finalizar essa grande prova”, finalizou.