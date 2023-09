Bazar Bushido ainda recebe doações

O Bazar Bushido, em prol das crianças da Associação Bushido de Judô, será realizado no domingo da próxima semana, dia 10, no Clube XXI de Abril, das 10h às 18h. As peças novas e semi-novas serão vendidas no bazar a partir de R$ 2,00.

A Associação Bushido de Judô ainda está recebendo doações para o bazar até quarta-feira, dia 6. Podem ser doadas roupas adulto e infantil e feminina e masculina, roupas de bebê, qualquer tipo de acessórios como bijuterias, óculos, bonés e bolsas, sapatos feminino e masculino de qualquer tamanho, utensílios de cozinha e de casa e enxoval de casa e bebê.

As peças e produtos doados precisam estar em bom estado de uso. Aqueles que puderem ajudar, podem levar suas doações das 18h às 20h, no Clube XXI de Abril, à Rua Mato Grosso, nº 206, na Vila Polar. As doações devem ser entregues para Val, Maíra ou para o sensei Daniel Garcia.

Para mais informações, basta falar com Val pelo telefone (19) 98377-3338, com Maíra pelo (19) 99559-4604 ou com o sensei Daniel pelo número (19) 99822-3370.