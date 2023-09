Bushido classificou mais 13 judocas para a final do Paulista

No sábado, dia 26, a Associação Bushido de Judô, comandada pelo sensei Daniel Garcia, participou da fase Inter Regional do Campeonato Paulista, na sub 9, sub 11, sub 15, sub 18 e adulto aspirante, em Amparo. A Associação Bushido classificou mais 13 judocas para a final do Campeonato Paulista.

A competição foi organizada pela Federação Paulista de Judô e reuniu mais de 500 atletas que disputaram vaga para a grande final do Campeonato Paulista de Judô 2023. A equipe do Judô Bushido participou com 23 atletas, que conquistaram 13 medalhas, sendo cinco medalhas de ouro, três medalhas de prata e cinco medalhas de bronze, ficando na quarta colocação na classificação geral entre as 53 associações participantes.

Os classificados para a Final do Paulista são Gustavo Fernandes Ferreira sub 11 super ligeiro, João Pedro Alves da Costa sub 11 ligeiro, Lavinia Lopes Coelho sub 15 ligeiro, Livia Nabarro Pereira dos Santos sub 15 meio pesado e Geovana Cristina Urtado sub 18 médio.

Os atletas Mariana de Freitas Aliende sub 11 médio, Isadora Oliveira Agnoli sub 15 super pesado e Vinicius Lohan Cândido Coelho adulto ligeiro foram vice-campeões.

Já os atletas Kauan Veronezi Alves sub 15 ligeiro, Emanuelli Maria Urtado Porfírio sub 15 meio médio, Anna Clara da Costa Rabelo sub 15 leve, Alice Maria da Silva Oliveira sub 15 super pesado e Pedro Henrique de Lima Taú sub 18 ligeiro ficaram em terceiro lugar.

O sensei Daniel parabenizou a todos que se classificaram e também àqueles que não se classificaram. “Todos lutaram muito bem defendendo nosso escudo e nossa cidade, até agora temos no total 18 alunos classificados para as finais do Campeonato Paulista”, disse.

“Agradecimentos a toda a diretoria Bushido, a presidente Val Lima Taú, ao Olavo Ferreira Martins Neto, a todos os pais e mães que estão fechados conosco, ajudando em tudo que for possível, aos senseis que trabalharam na arbitragem, Gabriel Casagrande, Rafael Casagrande e Ériton Carvalho, ao amigo Lukinha Aliende, ao diretor de esportes Luis Carlos, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e Prefeitura de Vargem. Arigato gozaimasu!”, finalizou.