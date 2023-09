Centenas de fiéis participaram do 6º Encontro Diocesano

O 6º Encontro Diocesano do Terço das Mulheres foi realizado no último domingo, dia 27, na Paróquia Imaculada Conceição em São João da Boa Vista. O encontro contou com a presença das mulheres das cidades pertencentes à Diocese de São João da Boa Vista. Foram cadastrados 25 grupos de terço, com um total de 400 mulheres.

De Vargem Grande do Sul, participaram 100 mulheres das paróquias Santo Antônio, Sant’Ana, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia e São João Paulo II e São Joaquim.

À Gazeta de Vargem Grande, Juliana Fermoselli, moradora de Vargem Grande do Sul e coordenadora diocesana do movimento Terço das Mulheres da Diocese de São João, falou sobre o encontro. “A reunião iniciou-se às 12h45, a oração de Santa Mônica foi entregue a todas as mulheres e a animação durante a acolhida aconteceu pelo Ministério Missão”, disse.

Juliana fez a abertura do encontro às 13h20 com oração, após a acolhida da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, conduzida até o altar pelas mães de Santa Mônica. Às 13h40 aconteceu a reflexão com o tema ‘A ti Virgem Santíssima consagro hoje e sempre os meus filhos’ e o lema ‘Mães que rezam e partilham’, pelo padre Richard Strazza da Silva. Ao final da reflexão, as mães de Santa Mônica homenagearam o padre Richard e, cantando a benção de Deus, entregaram a merendinha de Santa Mônica.

A pausa para o lanche foi às 14h20 e às 15h10 aconteceu a apresentação de diversos grupos de terço e suas respectivas cidades pela coordenadora Juliana Fermoselli, onde todas as coordenadoras receberam um mimo das mães de Santa Mônica.

Após, teve início o Terço que foi conduzido por Juliana, os mistérios foram cantados pelo Ministério Missão e as Aves Marias foram rezadas pelas mulheres dos grupos presentes. Ao término do terço, aconteceu a consagração das mulheres do terço a Nossa Senhora Aparecida.

O padre Carlos Canato conduziu a imagem peregrina Nossa Senhora Aparecida e os soldados do tiro de guerra de São João da Boa Vista conduziram o manto passando sobre as mulheres do terço. “Foi um momento de muita devoção e emoção”, disse Juliana.

Às 16h, a Santa Missa, celebrada pelo padre Carlos Canato, diretor espiritual do movimento do Terço das Mulheres, e pelo padre André, pároco da Igreja Imaculada Conceição, teve início. Após, houve a procissão de entrada, onde as mães de Santa Mônica entraram na paróquia com a Capelinha de Santa Mônica rumo ao altar. A capela foi colocada aos pés de Santa Mônica e as rosas foram entregues pelas mães.

O ofertório festivo e as bandejas com o pão e o vinho foram entregues ao padre André pelas mãos da coordenadora Arlete e vice-coordenadora Cida, do bairro Pedregulho.

Ao final da celebração foi realizado sorteio da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida pelo padre Carlos Canato. A coordenadora contemplada foi Maria Angélica Cândido Valério, da paróquia de Santa Luzia e São João Paulo II, de Vargem Grande do Sul. A imagem permanecerá com o grupo do Terço da paróquia por um ano, retornando ao Encontro Diocesano do Terço das Mulheres de 2024.

As mães de Santa Mônica cantaram a benção de Deus aos padres Carlos e André, e os presentearam com a merendinha de Santa Mônica. Os dois padres rezaram uma Ave Maria com todas as mulheres, impondo suas mãos sobre a coordenadora diocesana Juliana. “O padre Carlos e o padre André realizaram a benção final, assim finalizando o Encontro Diocesano do Terço das Mulheres 2023. Retornamos aos nossos lares cheias do Espírito Santo e agraciadas pela presença de Maria em nossos corações”, disse Juliana.

“Deixo aqui meu agradecimento a todos os que prepararam com carinho o encontro, padre André pela acolhida, padre Carlos por caminhar conosco, a cada integrante e coordenadora do Terço das Mulheres sejam firmes e perseverantes na oração do terço, tudo por Jesus, através da intercessão da mãe, Salve Maria. Gostaria também de agradecer ao Alex Sagiorato, que forneceu dois ônibus para nos levar ao encontro”, finalizou a coordenadora diocesana.