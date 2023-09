Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Casa Branca

A Câmara Municipal de Casa Branca abriu um concurso público com sete vagas disponíveis, abrangendo diversas áreas de conhecimento e níveis de escolaridade. As inscrições tiveram início nesta quinta-feira, dia 31, e podem ser realizadas até o dia 2 de outubro.

Das sete vagas abertas, uma é para assessor financeiro e contábil e outra para procurador jurídico, sendo que as duas exigem ensino superior. Há uma vaga para auxiliar financeiro e contábil e duas vagas de auxiliar legislativo e administrativo, ambas necessitam de ensino médio. Também estão disponíveis duas vagas de auxiliar de serviços gerais, que exige ensino fundamental.

A responsável pela realização do concurso público é a empresa NCP Concursos. Os candidatos interessados em participar da seleção devem se inscrever online através do site oficial da NCP, pelo link https://portal.ncpconcursos.com.br/edital/ver/5.

A prova está prevista para o dia 29 de outubro, e os candidatos devem consultar o edital completo do concurso, que estará disponível no site da NCP, para obter informações detalhadas sobre os requisitos específicos de cada vaga, cronograma completo e outros detalhes relevantes.