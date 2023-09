Inscrições abertas para a Corrida da Independência

A tradicional Corrida de Pedestres em comemoração ao Dia da Independência do Brasil chega em sua 17ª edição este ano. A corrida acontece na próxima quinta-feira, feriado da Independência do Brasil. A saída será às 8h30 na Rua do Comércio, na altura da Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

O percurso da corrida tem 5 quilômetros e os participantes passam pela Represa Eduíno Sbardellini e retornam na Rua do Comércio, na Praça da Matriz.

Homens e mulheres a partir de 15 anos podem participar. Para se inscrever, é necessário levar 1 kg de alimento não perecível, exceto sal.

As inscrições podem ser realizadas no Departamento de Esportes e Lazer, na Avenida Regato, nº 407, no Centro, na Vargeana, ou então pelo e-mail grupo.esportes@vgsul.sp.gov.br. Para mais informações, ligue (19) 3641-2325.