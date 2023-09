Stone Bike e APAE de Grama realizam Passeio Ciclístico da Primavera

A Stone Bike, renomada indústria sediada em São Sebastião da Grama, tem o prazer de anunciar a celebração do 17º ano de parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade, através do tão aguardado Passeio Ciclístico da Primavera. O tradicional evento, que acontece nesta quinta-feira, dia 7, feriado de Independência do Brasil, tem o objetivo de promover a saúde e o bem-estar através do ciclismo e também arrecada fundos vitais para a APAE local.

Há quase duas décadas, a Stone Bike tem sido uma peça fundamental na promoção de atividades comunitárias e apoio social. O Passeio Ciclístico da Primavera, um dos eventos mais esperados da região, testemunhou um incrível sucesso ao longo dos anos, unindo ciclistas, membros da comunidade e empresas locais em um esforço conjunto para apoiar a APAE.

Uma das características únicas deste evento é a venda de cupons a um preço acessível de R$ 1,00, dando a todos a oportunidade de concorrer a prêmios incríveis oferecidos pelos generosos comerciantes da cidade. Entre os prêmios destaca-se as bicicletas da Stone Bike, símbolo da paixão da empresa pelo ciclismo e pelo bem-estar da comunidade. Essa iniciativa não apenas incentiva a participação, mas também mobiliza a cidade para contribuir com a causa nobre da APAE.

Todo o montante arrecadado com a venda de cupons é destinado integralmente à APAE de São Sebastião da Grama, uma instituição dedicada a apoiar pessoas com necessidades especiais e suas famílias. Esses recursos desempenham um papel fundamental na melhoria das instalações e na ampliação dos serviços oferecidos pela APAE, permitindo que ela continue a fornecer cuidados, educação e oportunidades para aqueles que mais necessitam.

A Stone Bike e a APAE de São Sebastião da Grama convidam todos os membros da comunidade, entusiastas do ciclismo e simpatizantes da causa a participarem do 17º Passeio Ciclístico da Primavera, que acontecerá nesta quinta, dia 7, a partir das 9h na Praça da Matriz.