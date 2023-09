Supermercado Estrela comemora 50 anos de fundação

Basta adentrar na loja do Supermercado Estrela, localizada na Rua Cel. Lúcio, nº 404, Centro, para se deparar com seus proprietários, Antônio Ferri, 76 anos, o conhecido Toninho do Estrela e também seu irmão José Carlos Ferri, 73 anos. Eles são a ‘alma’ da empresa e estão em todos os momentos circulando pela loja, quer olhando uma banca de frutas, quer mexendo nos pés de alface, vendo se tudo está em ordem e, acima de tudo, dando atenção especial aos seus inúmeros clientes.

Com personalidades bem distintas, os irmãos se completam. Toninho é mais comunicativo, sempre com o microfone na mão interagindo com os clientes. Já Zé Carlos é um pouco mais reservado, ficando mais na observação de tudo que ocorre dentro do empreendimento. Esse bom relacionamento reflete na direção da empresa e o segredo está em que cada um cuida de um setor, mas vivem de uma parceria que dura cinquenta anos, sem nunca terem um desentendimento maior, sempre procurando através do diálogo resolverem as questões pertinentes à empresa que dirigem juntamente com os filhos.

Este ano o Supermercado Estrela está fazendo 50 anos e toda uma programação especial está sendo dedicada a esta data tão importante. Afinal, sobreviver e se destacar no Brasil neste ramo empresarial tão competitivo e chegar a tão longeva data, merece uma comemoração especial.

No pequeno histórico do início da empresa, consta que no ano de 1957, a família Ferri adquiria uma pequena quitanda localizada na Rua do Comércio, onde ainda muito jovem, Toninho Ferri e sua mãe, dona Arminda, ficavam responsáveis pelo atendimento aos fregueses no interior da quitanda, enquanto seu pai, sr. João Ferri, saía pelas fazendas em busca de frutas, verduras, legumes, ovos, frangos, enfim, vários suprimentos a preços mais em conta para o abastecimento do pequeno comércio.

Anos depois, outros dois irmãos, Nélson e José Carlos Ferri, vieram se juntar à família para trabalharem juntos e após muita luta e dedicação, abriram uma grande mercearia na mesma Rua do Comércio, onde trabalharam por mais alguns anos.

Em 1973, nascia da família Ferri o sonho de montar um supermercado, que levou o nome de Supermercado Estrela, com a primeira loja sendo inaugurada na Rua Batista Figueiredo, nº 300, inicialmente em uma área de apenas 300m². Posteriormente, ela foi ampliada para 600m² e depois, com o sucesso do empreendimento, ela atingiu 900m².

Em 1983, houve a inauguração de uma segunda loja na Rua Coronel Lúcio, nº 404 e com duas lojas bem montadas, o Supermercado Estrela cresceu num ritmo acelerado, atraindo sempre uma grande clientela. Com a crise financeira que assolou o país em 2005, a empresa conduzida pelos Irmãos Ferri também enfrentou problemas, o que obrigou os sócios a venderem sua principal loja, a da Rua Batista Figueiredo, visando saldar os compromissos financeiros assumidos e preservar os negócios.

Desde então, todos os esforços passaram a se concentrar na loja da Rua Cel. Lúcio, onde os irmãos Toninho e Zé Carlos, juntamente com os filhos, focaram no que sabiam fazer de melhor, cativar os clientes, para tornar o Supermercado Estrela um dos principais de Vargem Grande do Sul.

Consumidor em primeiro lugar

Na entrevista que concederam à reportagem da Gazeta de Vargem Grande para falar sobre os cinquenta anos do Estrela, José Carlos e Toninho enfatizaram que a perseverança, o trabalho, o agir com honestidade, sempre visando o bom atendimento aos clientes e trabalhando com produtos de primeira qualidade, é a receita para se chegar ao cinquentenário da empresa.

Falando sobre as mudanças que ocorreram ao longo dos anos, Toninho Ferri disse que com a modernidade que tem hoje, o cliente passou a exigir mais qualidade, um atendimento melhor, mais conforto no ambiente da loja. “O supermercado tem de estar sempre evoluindo, se modernizando, pois o cliente gosta de mudanças, uma vez que se cansa de constantemente ver a mesma coisa. Com as reformas que fizemos, nossos clientes se sentem com se estivessem nas suas casas”, falou.

José Carlos pontuou da necessidade hoje de se ficar bem atento à concorrência e às mudanças que ocorrem no segmento, que são muito rápidas. “Hoje a internet tem um papel importantíssimo no comércio e ela já está incorporada no dia a dia do Supermercado Estrela, visando melhor atender nossos clientes”, comentou Toninho Ferri.

A importância dos colaboradores

Com mais de cem funcionários, os empreendedores falam da importância de se ter um bom relacionamento com estes colaboradores que tocam o dia a dia do supermercado. “Procuramos sempre ter um bom relacionamento com nossos colaboradores, para que eles se sintam felizes e trabalhem sempre transmitindo esse procedimento da empresa, que é tratar a todos nossos consumidores bem”, afirmaram à reportagem.

A participação dos filhos

Já há um bom tempo os filhos de José Carlos e Toninho Ferri participam do dia a dia do Supermercado Estrela. “Investimos na educação de nossos filhos e estamos dando a eles a oportunidade de trabalhar e acompanhar o desenvolvimento da empresa e o futuro pertence a eles”, comentaram.

Ana Paula Arrigoni Ferri Pereira, 51 anos, filha de Antônio Ferri, desde 1990 trabalha na empresa. Formada em Administração de Empresa e Direito, depois de 30 anos de vivenciar o dia a dia do supermercado, hoje se dedica mais à parte de Recursos Humanos, tendo sob sua responsabilidade os 106 funcionários da loja, entre celetistas, estagiários e jovens aprendizes.

Ainda muito jovem começou seu aprendizado de como funciona o supermercado e com esta vasta experiência, se dedica também na área de vendas e no marketing do Supermercado Estrela. Muito dinâmica, se sente preparada para contribuir com o desenvolvimento da empresa nos próximos anos. “Todos nós estamos preparados, temos muitos anos de bagagem para fazer uma sucessão com sucesso. Está tudo sendo encaminhado para que isso aconteça, com todas as dificuldades que uma empresa do nosso porte apresenta, nossa intenção é na hora que acontecer, assumir as responsabilidades e proporcionar que nossos pais possam usufruir de tudo que conquistaram”, afirmou à reportagem do jornal.

Richard Ferri, 42 anos, filho de José Carlos Ferri está na empresa desde 1998. Começou ainda jovem, com apenas 17 anos na labuta do supermercado, aprendeu muita coisa, passou pelos diversos setores da loja e desde 2002 atua na área de compras do Supermercado Estrela.

Um cargo muito trabalhoso e de responsabilidade, pois segundo ele, a área de compras é essencial. “Temos de estar sempre acompanhando como está o mercado, procurando sempre os melhores preços, as melhores condições para poder oferecer estas vantagens aos nossos clientes”, afirmou.

Quanto ao futuro, ele se mostra otimista. “Mais 50 anos se Deus quiser. Começou com meu avô João Ferri, de quem sempre fui muito fã e trabalho com orgulho para dar continuidade ao trabalho dele e de nossos pais”, afirmou.

Guilherme Arrigoni Ferri, 45 anos, filho de Toninho Ferri, formado em Engenharia da Computação, atua na parte financeira da empresa e também na área de Tecnologia da Informação-TI e junto com a irmã Paula, contribui na área de marketing.

Presente no supermercado desde janeiro de 2012, veio para Vargem quando a mãe faleceu, deixando Campinas onde trabalhava para ajudar a família no empreendimento. Antes trabalhava no setor de compras e depois foi participando de outras atividades, com papel importante na reforma que aconteceu na loja.

Após, participou da reestruturação tanto financeira, como contábil e administrativa do Supermercado Estrela, que deram uma nova dinâmica na empresa. À reportagem do jornal, comentou que o mercado de varejo ficou muito dinâmico e agressivo. “Hoje temos supermercados, atacarejo, lojas de hortifruti, o comércio eletrônico, fazendo uma grande concorrência e temos de ter uma visão mais ampla, focando cada vez mais nas vendas, porém, nunca perdendo a atenção e os cuidados com os clientes”, afirmou.

Com relação ao futuro, disse que uma parte da reestruturação realizada foi pensando nos próximos anos e que as reformas continuam para que a empresa possa prosperar de forma saudável e bem estruturada.

Patrícia Helena Ferri Ranzani, 46 anos, filha de José Carlos Ferri formada em Fisioterapia, deixou a carreira para se dedicar à empresa que seu pai ajudou a criar. Há cerca de 15 anos trabalha no Supermercado Estrela, na área financeira, atuando junto com Guilherme. “Vejo que a empresa está bem sólida, graças ao trabalho de meu pai e do meu tio Toninho, pois desde que fundaram o supermercado, não pararam um dia sequer, passando toda esta experiência para nós mais jovens”, comentou.

Disse que os principais investimentos são para o supermercado, sempre procurando melhorar não só as condições físicas da loja, mas também o conforto dos clientes, sempre lembrando que a concorrência é muito forte e o cliente vem em primeiro lugar.

Ela não descartou, porém, que no futuro a família procure diversificar um pouco os investimentos, priorizando sempre a área do comércio varejista, que é a maior especialidade da Família Ferri.