Academia de Saúde na Rua Santa Catarina deve ficar pronta este mês

Conforme consta na placa de identificação, as obras da Academia de Saúde na Rua Santa Catarina, no Jardim Bela Vista, teriam sido iniciadas no dia 14 de junho deste ano e seu término está previsto para 14 de setembro.

O valor da obra é de R$ 379.087,10. Deste total, R$ 250 mil são de uma emenda parlamentar da deputada federal Luiza Erundina (PSOL), que conseguiu a verba junto ao Governo Federal, atendendo pedido do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB). O restante do investimento é de recursos próprios da Prefeitura Municipal.

Academia na Vila Santa Terezinha

No final de dezembro, a Prefeitura Municipal também iniciou a construção da Academia da Saúde na Rua dos Paulistas, ao lado do Estádio Dudu Ramão, na Vila Santa Terezinha. De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), a obra será realizada no valor de R$ 344 mil.

Do total da obra, R$ 250 mil trata-se de um programa do Governo Federal, valor liberado também pela deputada federal Luiza Erundina. Conforme o explicado, para viabilizar o projeto, a prefeitura entrou com contrapartida de R$ 98 mil, totalizando o valor da obra.

O programa

Lançado em 2011, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis.

Através dos profissionais da rede municipal, a Academia da Saúde trabalha os seguintes eixos temáticos: Práticas corporais e atividades físicas; Promoção da alimentação saudável; Mobilização da comunidade; Educação em saúde; Práticas artísticas e culturais; Produção do cuidado e de modos de vida saudáveis; Práticas integrativas e complementares; e Planejamento e gestão.

Fotos: Reportagem