Moradores reclamam de serviço do SAE

Pelas contas dos moradores do final da Av. Manoel Gomes Casaca, em frente à loja Carrão Auto Center, esta deve ser a sexta intervenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), no local. Com a abertura do asfalto para o reparo na adutora, a passagem dos veículos é interrompida, causando transtornos, principalmente dos caminhões que têm dificuldade de manobrar e virar para outra rua devido ao impedimento.

Eles questionam porque o SAE tem de refazer tantas vezes o serviço, que poderia caracterizar gastos desnecessários. Segundo explicações do SAE ao jornal, a nova adutora que passa no local, levando água do reservatório do Jd. Paulista para outros bairros, rompeu duas vezes depois de pronta. No local do vazamento tem um registro e deu problema no mesmo.

O SAE pede desculpas pelo transtorno causado e pede a compreensão dos moradores, pois uma vez rompida a adutora, o serviço tem de ser executado para os bairros não ficarem sem água.