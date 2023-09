Vargem é Município de Interesse Turístico

Pertencente à Região Turística Entre Rios, Serras e Café, Vargem Grande do Sul agora foi classificada como Município de Interesse Turístico. A decisão foi decretada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dentre seus atrativos turístico, se destacaram a Represa Eduíno Sbardellini, o Bosque Municipal, a Casa da Cultura, o Cristo Redentor, a Praça da Matriz, o Zoológico Municipal e a Via Crucis, na qual Vargem faz parte do Caminho da Fé. A cidade foi analisada e obteve parecer favorável do Grupo Técnico de Análise dos Municípios Turísticos (GAMT), da Secretaria do Estado de Turismo e Viagens.

À Gazeta de Vargem Grande, o assessor do Departamento de Cultura e Turismo Lucas Buzato informou que Vargem há algum tempo vem se preparando dentro do que pede as diretrizes do MIT para poder ser aprovado nessa questão. “Existe um valor disponível do governo para municípios que, dentro do que se enquadra esse projeto, recebe depois um repasse, um valor para que possa ser investido, única e exclusivamente, no turismo”, disse.

Ele pontuou que a intenção é que Vargem Grande do Sul possa, a partir de agora, conseguir se adequar e se concretizar no que diz respeito ao turismo. “O Conselho de Turismo, junto com as audiências públicas, junto com o Departamento de Cultura, a Prefeitura Municipal, o Poder Público e a população tem como compromisso que seja estruturado e qualificado o turismo na cidade”, comentou.

“Vale lembrar que agora Vargem Grande do Sul, identificada, recebe um selo de qualidade turística. Isso é feito através de técnicos, através de análise. Se identificado como uma cidade com potencial turístico, significa que nós podemos gerar economia, nós podemos gerar entretenimento, cultura e principalmente, nós podemos ter uma visibilidade muito boa no Estado e no Brasil. Isso gera consequências positivas de alta demanda. Então, o MIT, que é esse selo junto com valores que são enviados às cidades contempladas, nos qualifica para esse patamar”, completou.

Ruan de Andrade Bortoluci, presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), falou sobre a importância do selo MIT para a cidade. “É muito gratificante para Vargem Grande do Sul, se tornar depois de tantos anos um Município de Interesse Turístico. Acredito que, muito mais que um simples título, essa conquista afeta diretamente e positivamente todos os munícipes e, principalmente, comerciantes da nossa cidade”, disse.

Para ele, este é o momento de se preparar para abrir novos horizontes. “Assim, nossa cidade começa a receber mais visitantes, turistas e automaticamente melhoramos nossa estrutura, comércio e eventos. Somos uma cidade cheia de pontos históricos, culturais, turísticos e religiosos importantes e devemos ressaltar isso em nosso dia a dia, para nossas próximas gerações e também todos que vierem até aqui para apreciar as belezas da Pérola da Mantiqueira. Me sinto muito honrado de poder fazer parte deste ciclo e empenhado em ajudar nosso município a conquistar cada vez mais títulos e conquistas”, finalizou.