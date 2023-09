Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu José Jorge de Almeida, aos 73 anos de idade, no dia 27 de agosto. Deixou a esposa Aparecida; os filhos Elaine, Rodrigo e Alex; noras; genro e netos. Foi sepultado no dia 28 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Nedino Francisco do Prado, aos 38 anos de idade, no dia 29 de agosto. Deixou a mãe Rosentina; o padrasto Aparecido José; a esposa Ana Paula; os filhos Larissa, Thaissa e João Francisco. Foi sepultado no dia 30 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Neuza Maria Otero de Oliveira, aos 76 anos de idade, no dia 29 de agosto. Deixou o marido Hidelberto Franco de Oliveira; os filhos Lucas e Beatriz e a nora Isabela. Foi sepultada no dia 30 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Oswaldo Juliano da Silva, aos 79 anos de idade, no dia 30 de agosto. Deixou a esposa Sirlei Aparecida; os filhos Alexandre e Robson; a nora e o neto Gustavo. Foi sepultado no dia 30 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dirce Helena Fiorante Alexandre, aos 60 anos de idade, no dia 29 de agosto. Deixou o marido Augusto Benedito Alexandre; os filhos Lilian, Edimar, Gabriela, Miguel, Larissa, Vitório e César; genros; noras e netos. Foi sepultada no dia 30 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ari Aparecido Gomes Miranda, aos 80 anos de idade, no dia 31 de agosto. Deixou a esposa Jacira dos Santos Gomes; os filhos Roselene, Miguel e Lucilene; genros; noras e netos. Foi sepultado no dia 1º de setembro, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Octávio Godoy, aos 84 anos de idade, no dia 29 de agosto. Deixou a esposa Maria Eunice; os filhos Luiz, Rosana e Eduardo; genro; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 30 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Adauto José Borges, aos 62 anos de idade, no dia 31 de agosto. Deixa os irmãos Marlene, Ana Maria, Marineusa, Laura, Ivanir e Aroldo e sobrinhos. Foi sepultado no dia 1º de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

